A- A+

TRICOLOR Santa Cruz encara o ABC no último amistoso antes da Série D; veja onde assistir Partida acontece neste sábado (6), às 16h, no Arruda, com presença liberada para a torcida coral

O Santa Cruz entra em campo neste sábado (6), às 16h, no estádio do Arruda, para seu último amistoso preparatório antes da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário será o ABC-RN, que também se prepara para o início da temporada na Série C.

O duelo marca a estreia de Marcelo Cabo no comando técnico da Cobra Coral. Recém-contratado para substituir Itamar Schulle, o treinador já está integrado ao clube e dirigirá o time pela primeira vez, ainda em uma partida não oficial. Ele iniciou os trabalhos com o elenco na última terça-feira (02).

O jogo também servirá para observar novas peças do elenco e fazer ajustes técnicos e táticos. Entre os reforços que devem estar à disposição estão o meia Gabriel Galhardo, de 31 anos, ex-Brasiliense, e o atacante João Diogo, de 26, que atuou pelo Santa no Campeonato Pernambucano do ano passado e estava no Betim.

Adversário

Enquanto o Santa Cruz ajusta o time para a Série D, o ABC utiliza o amistoso como único teste antes da estreia na Série C. Comandado por Evaristo Piza, o clube potiguar passa por reformulação após perder o Estadual para o América-RN, seu maior rival, e deverá receber novos jogadores nos próximos dias.

O Santa Cruz larga no Brasileiro diante do Treze-PB, em Campina Grande, na Paraíba. A partida está prevista para 12 ou 13 de abril. O horário ainda não foi confirmado.

Ingressos

A torcida tricolor poderá acompanhar o amistoso de perto. Sócios do clube tiveram direito a cinco mil check-ins gratuitos para o setor das sociais. Já os ingressos para não-sócios custam R$ 20 para o mesmo setor. Para o setor das cadeiras, o valor é de R$ 30 para sócios e R$ 60 para não-sócios. Os ingressos estão disponíveis neste link.

Onde assistir o amistoso entre Santa Cruz x ABC?

O amistoso será transmitido ao vivo na TV Coral, canal oficial do Santa Cruz no YouTube.

Ficha técnica



Local: Estádio do Arruda (Recife)

Data: Sábado, 6 de abril de 2025

Horário: 16h

Transmissão: TV Coral

Veja também