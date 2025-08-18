Santa Cruz x Altos: confira escalação e onde assistir

A- A+

Para os tricolores, a semana ainda não começou. Falta algo. E essa lacuna será preenchida nesta noite, a partir das 20h30. O dia é atípico para o futebol, mas o sentimento é o mesmo de sempre. Com expectativa de aproximadamente 40 mil pessoas na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz entra em campo diante do Altos, pelo duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Uma segunda-feira com cara de domingo. Um jogo com cara de decisão.





Sarrafo

“Se a gente for menos do que a gente foi contra o Sergipe (adversário da segunda fase), a gente não classifica. Agora, se for o que a gente foi diante do segundo jogo (vencido por 2x1 no tempo normal e 5x4 nas penalidades) do Sergipe para melhor, a gente tem boa chance de classificar”, apontou o técnico Marcelo Cabo.

“Temos um aproveitamento em casa de oito partidas, com seis vitórias, um empate e uma derrota. A gente sempre foi propositivo em casa, buscando a vitória. Não será diferente desta vez”, completou o treinador, que não escondeu o desejo de ter uma ordem diferente dos confrontos.

“Se eu tiver a oportunidade de escolher, eu vou querer sempre decidir o segundo jogo em casa, mas quando chega em uma fase dessas do campeonato, você precisa estar preparado para decidir em casa ou fora. São 180 minutos. Nem sempre como começa é como termina. Isso já foi visto contra o Sergipe”, reforçou. O confronto da volta será no Lindolfo Monteiro, no dia 24 de agosto.

Escalação

O Santa Cruz deve ter o desfalque do atacante Ariel, que voltou a sentir dores na panturrilha. Os volantes Lucas Siqueira e Richardson, além do meia-atacante Israel Júnior foram reintegrados ao elenco e podem pintar na lista de relacionados.

Além de abrir vantagem no confronto de ida das oitavas de final, uma vitória diante do Altos pode acabar com um tabu histórico. O Tricolor nunca venceu o adversário. Ao todo, os pernambucanos possuem três derrotas e um empate.

Altos

O treinador também teceu elogios ao Altos e apontou como os perigos que o Santa Cruz precisa tomar cuidado para sair da Arena com uma vitória. “O Altos fez uma primeira fase muito boa. Tem muito potencial, com um treinador experiente. Chega com méritos à essa fase da competição. Já estudamos, analisamos e esperamos fazer um grande jogo como sempre fazemos em casa, com imposição. É um mata-mata, tem 180 minutos. Vai ser a primeira metade aqui, diante do nosso torcedor, e precisamos fazer um bom jogo para começar a construir a nossa classificação”, iniciou.

“Eles têm um time com dois laterais bem agudos, uma linha de frente muito rápida. Uma equipe que tem uma transição de muita velocidade, chega muito rápido à área do adversário. É um time que tem um meio-campo com jogadores de qualidade. Esquerdinha, foi meu atleta, Jonathan eu enfrentei quando ele estava no Santa Cruz de Natal. É uma equipe muito bem organizada, montada por um bom treinador que é Jerson (Testoni), experiente e conhecedor da competição”, completou.

Ficha técnica

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, Eurico Lima, William Alves e Nathan; Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Willian Júnior; Geovany, João Pedro e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Altos

Careca; Gean, Leandro, Sobral e Meneses; Arthur, Jonathan e Wesley Souza; Macário, Esquerdinha e Felipe Sales; Técnico: Jerson Testoni

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 20h30

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR). Assistentes: João Fabio Machado Brischiliari e Weber Felipe Silva (ambos do PR).

Transmissão: TV Coral e Metrópoles

