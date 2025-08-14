A- A+

Parcial Santa Cruz x Altos-PI: mais de 20 mil ingressos vendidos para ida das oitavas de final da Série D Jogo será na segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz divulgou na tarde desta quinta-feira (14) que mais de vinte mil ingressos foram vendidos para o confronto contra o Altos-PI, na Arena de Pernambuco. O jogo de ida acontece na segunda-feira (18), às 20h30, pelas oitavas de final da Série D.

A Cobra Coral ainda tentou mudar a data da partida para o domingo (17), mesmo dia do duelo do Náutico contra o Anápolis, nos Aflitos.

A ação foi aceita pelo Governo de Pernambuco, que teria garantido forças de segurança para a realização dos dois confrontos.

No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vetou o pedido de alteração e manteve o dia e o horário de jogo.

Com o apoio da torcida, o Tricolor do Arruda terá a chance de sair na frente na luta pela vaga na próxima fase da competição. A volta está marcada para o dia 24 de agosto, um domingo, às 18h, no Estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí.

Os ingressos para a partida de segunda continuam disponíveis na plataforma FutebolCard, com preços que variam entre R$ 40 a R$ 120.

