Futebol Santa Cruz x Altos-PI: 30 mil ingressos vendidos para ida das oitavas de final da Série D Jogo será na segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco; volta acontece dia 24 de agosto, no Lindolfo Monteiro

O Santa Cruz divulgou na noite desta sexta-feira (15) que mais de 30 mil ingressos foram vendidos para o confronto diante do Altos-PI, na Arena de Pernambuco. O jogo de ida acontece na segunda-feira (18), às 20h30, pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

A Cobra Coral ainda tentou mudar a data da partida para o domingo (17), mesmo dia do duelo do Náutico contra o Anápolis, nos Aflitos. A ação foi aceita pelo Governo de Pernambuco, que teria garantido forças de segurança para a realização dos dois confrontos.

No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vetou o pedido de alteração e manteve o dia e o horário de jogo.

Com o apoio da torcida, o Tricolor do Arruda terá a chance de sair na frente na luta pela vaga na próxima fase da competição.





