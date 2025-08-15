Sex, 15 de Agosto

Futebol

Santa Cruz x Altos-PI: 30 mil ingressos vendidos para ida das oitavas de final da Série D

Jogo será na segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco; volta acontece dia 24 de agosto, no Lindolfo Monteiro

Torcida do Santa Cruz vai lotar a Arena de PernambucoTorcida do Santa Cruz vai lotar a Arena de Pernambuco - Foto: Divulgação/SCFC

O Santa Cruz divulgou na noite desta sexta-feira (15) que mais de 30 mil ingressos foram vendidos para o confronto diante do Altos-PI, na Arena de Pernambuco. O jogo de ida acontece na segunda-feira (18), às 20h30, pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. 

A Cobra Coral ainda tentou mudar a data da partida para o domingo (17), mesmo dia do duelo do Náutico contra o Anápolis, nos Aflitos. A ação foi aceita pelo Governo de Pernambuco, que teria garantido forças de segurança para a realização dos dois confrontos.

No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vetou o pedido de alteração e manteve o dia e o horário de jogo. 

Com o apoio da torcida, o Tricolor do Arruda terá a chance de sair na frente na luta pela vaga na próxima fase da competição.

 

