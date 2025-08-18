A- A+

Série D Santa Cruz x Altos-PI contará com 700 policiais militares Jogo ocorre nesta segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, pela ida das oitavas de final da Série D

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que a partida entre Santa Cruz e Altos-PI terá a presença de 700 policiais militares para garantir a segurança do jogo. Válido pela ida das oitavas de final da Série D, o duelo acontece nesta segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco.

A área interna do estádio contará com 179 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

Já na área externa e nas principais vias de acesso à Arena, serão 521 policiais militares sob o comando do 20 Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

De acordo com a última parcial divulgada pela Cobra Coral, mais de 38 mil ingressos já foram vendidos e ainda há bilhetes disponíveis no FutebolCard.

Mobilidade

Os torcedores ainda poderão utilizar esquemas especiais de trânsito para a partida. No caso do Metrô do Recife, a linha Centro vai operar até às 23h59 para embarque de passageiros na estação Cosme e Damião, que fica próxima ao estádio, de acordo com a CBTU Recife.



Nas demais estações da Linha Centro, o funcionamento será apenas para desembarque. Já a Linha Sul e o ramal Jaboatão da Linha Centro manterão o expediente normal, encerrando as atividades às 23h.

A Polícia Militar também informou que as estações do metrô e terminais integrados de passageiros receberão guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos.

Já a operação de ônibus terá a ativação da linha 047 TI Cosme e Damião/Arena a partir das 17h. A tarifa será o Bilhete Único com custo de R$ 4,30, que poderá ser paga com o cartão VEM ou em dinheiro, sem gratuidade ou abatimento tarifário, por se tratar de um serviço eventual.

Confira o itinerário da linha 047 TI Cosme e Damião/Arena:

Sentido TI Cosme e Damião/Arena: TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena de Pernambuco, Arena de Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião: Arena de Pernambuco, Ramal Arena de Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.



Santa Cruz x Altos-PI

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 20h30

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR). Assistentes: João Fabio Machado Brischiliari e Weber Felipe Silva (ambos do PR).

Transmissão: TV Coral e Metrópoles

