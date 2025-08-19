A- A+

Futebol Santa Cruz x Altos é o 4º maior público da Arena de Pernambuco; veja o top-10 Ao todo, 42.653 torcedores acompanharam o empate em 1 a 1 entre pernambucanos e piauienses

O Santa Cruz bateu seu recorde de público na Arena de Pernambuco como mandante, nesta segunda-feira (18), no empate em 1 a 1 com o Altos, pelas oitavas de final da Série D.

Com 42.653 torcedores presentes na Arena, o público deste jogo se tornou o 4º maior da história do estádio.

O número, aliás, superou o antigo recorde do Tricolor como mandante na Arena. Até então, o maior público do Santa Cruz no estádio tinha sido os 35.882 torcedores que acompanharam a vitória da equipe por 2x1 diante do Sergipe, no jogo da volta da segunda fase da Série D.

No geral, o maior público da Arena de Pernambuco segue sendo a final do Campeonato Pernambucano de 2024, entre Sport e Náutico. Ao todo, 45.500 torcedores acompanharam o duelo que terminou em 0x0, decretando o título estadual para o Leão, que tinha vencido o Timbu por 2x0 na ida, nos Aflitos.

Na segunda colocação aparece o clássico entre Sport e Santa Cruz, válido pelas semifinais do Estadual do ano passado. Ao todo, 45.492 torcedores acompanharam a vitória do Leão nos pênaltis por 5x3 após o empate em 0x0 no tempo normal.

Completando o pódio está o único jogo da Seleção Brasileira realizado na Arena de Pernambuco, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, em 2016, contra o Uruguai. Na ocasião, 45 010 torcedores acompanharam o empate em 2x2 entre as seleções.

Confira os 10 maiores públicos da Arena de Pernambuco

1 - Sport 0x0 Náutico - Campeonato Pernambucano de 2024 (45 500 torcedores)

2 - Sport (5)0x0(3) Santa Cruz - Campeonato Pernambucano de 2024 (45 492 torcedores)

3 - Brasil 2x2 Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 (45 010 torcedores)

4 - Santa Cruz 1x1 Altos - Série D 2025 (42.653 torcedores)

5 - Sport 1x1 Fortaleza - Copa do Nordeste 2022 (42 544 torcedores)

6 - Náutico 2x1 Central - Campeonato Pernambucano de 2018 (42 352 torcedores)

7 - Sport 0x2 Palmeiras - Série A 2017 (42 025 torcedores)

8 - Sport 2x0 São Paulo - Série A 2015 (41 994 torcedores)

9 - Estados Unidos 0x1 Alemanha - Copa do Mundo de 2014 (41 876 torcedores)

10 - Espanha 2x1 Uruguai - Copa das Confederações de 2013 (41 705 torcedores)



