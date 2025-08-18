A- A+

Futebol Santa Cruz fica no empate com Altos pela Série D Em dia de recorde de público do Tricolor no estádio, pernambucanos ficaram apenas no 1x1 e frustraram a torcida. Volta será dia 24 de agosto, no Lindolfo Monteiro

Festa só no pré-jogo e até metade do segundo tempo. Daí por diante, a vida do torcedor tricolor foi de tensão e, após o apito final, frustração e vaias. Nesta segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz empatou em 1x1 com o Altos, pelo duelo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

O embate da volta será no dia 24 de agosto, no Lindolfo Monteiro. Um novo empate levará a decisão para as penalidades. Quem ganhar avança para as quartas de final.









O jogo

Willian Júnior, o homem das bolas paradas do Santa Cruz. Foi dele a cobrança de falta que terminou em gol contra do Sergipe, no duelo passado. Agora, o meia mostrou a qualidade no escanteio. A batida fechada encontrou o xará dele, William Alves, que subiu mais alto que a marcação do Altos para fazer 1x0 para o Tricolor.

Também de escanteio, o Altos por pouco não empatou o jogo cinco minutos depois. A diferença? Rokenedy. A cabeçada de Leandro tinha endereço certo, mas o goleiro coral se esticou para fazer uma grande defesa.

O Altos, aliás, não somente equilibrou o jogo como passou a jogar melhor. Em menos de um minuto, os piauienses tiveram mais duas ótimas chances de marcar. Leandro teve outra vez a oportunidade de marcar de cabeça. Desta vez, o zagueiro carimbou o travessão. Na continuidade da jogada, Wesley chutou cruzado e Rokenedy defendeu.

Wesley, aliás, também foi responsável por outra finalização perigosa, aos 26 minutos, em chute que passou perto da trave direita de Rokenedy. O Santa tinha a vantagem no placar, mas estava acuado.

Antes do intervalo, o Altos criou mais um lance perigoso. Agora, com Esquerdinha, em batida forte de fora da área. Assim como foi a tônica do primeiro tempo, Rokenedy brilhou em mais uma grande defesa.



Ciente de que, apesar da vantagem, ficou devendo no primeiro tempo, o Santa Cruz voltou mais atento na etapa final. Em dez minutos, o Tricolor teve duas boas oportunidades de marcar. Primeiro, em chute rasteiro de Willian Júnior que balançou as redes pelo lado de fora. Depois, com Renato, de voleio, em defesa espetacular de Careca.



Aos 23, Renato, na cara do gol, por pouco não ampliou para o Santa. A finalização saiu à esquerda do gol, tirando um grito de lamentação da torcida. Erro que custaria caro minutos depois quando Mikael completou cruzamento de peito e empatou para o Altos.



Na reta final, Thiaguinho, de cara para o gol, ainda desperdiçou ótima oportunidade de marcar. Mesmo com dez minutos de acréscimos, por conta da parada para atender Caio, do Altos, que deixou o campo de ambulância após choque na cabeça com Felipe Amorim, o placar não foi alterado.

Recorde

Com um público de 42.653 pessoas na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz estabeleceu seu novo recorde no palco de São Lourenço da Mata. A melhor marca tinha sido no confronto perante o Sergipe, na segunda fase da Série D, com 35.882 torcedores.

Ficha técnica

Santa Cruz 1

Rokenedy; Toty, Eurico Lima, William Alves e Nathan; Gabriel Galhardo (Pedro Favela), Wagner Balotelli e Willian Júnior (João Pedro); Geovany (Ariel), Renato (Thiaguinho) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Altos 1

Careca; Negueba (Mikael), Leandro, Anderson Sobral e Arthur; Meneses (Dieguinho), Jonathan e Wesley Souza; Macário (Júnior Mandacaru), Esquerdinha e Felipe Sales (Caio). Técnico: Jerson Testoni

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR). Assistentes: João Fabio Machado Brischiliari e Weber Felipe Silva (ambos do PR).

Gols: Willian Alves (aos 9 do 1ºT), Mikael (aos 29 do 2ºT)

Cartões amarelos: Toty (S), Anderson Sobral, Leandro, Careca (A)

Publico: 42.653 torcedores

Renda: R$ 1.219.140,00

