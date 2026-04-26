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Futebol

Santa Cruz x Amazonas: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

Após dois jogos sem vencer fora de casa, Tricolor do Arruda busca usar o fator torcida para se recuperar na Série C

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Santa Cruz recebe o Amazonas pela quarta rodada da Série C Santa Cruz recebe o Amazonas pela quarta rodada da Série C  - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz vive momento sensível nos bastidores e nada melhor do que uma vitória, neste domingo (26), às 16h, na Arena de Pernambuco, diante do líder Amazonas, para amenizar a pressão do ambiente e subir algumas casas na disputa da Série C. 

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O Tricolor vem na 11ª posição com quatro pontos marcados, enquanto isso, o Amazonas é o líder da competição com 100% de aproveitamento, nove pontos, além de ter sido o único time a não levar gols na competição. 

A última sequência do Santa foi de dois jogos fora de casa, vindo de empate contra o Floresta e derrota contra o Confiança. O revés sofrido em Aracaju ligou um pequeno sinal de alerta, principalmente por conta da oscilação que o time chegou a apresentar. 

Reação
Titular do Santa desde o início da Série C, o lateral-esquerdo Zé Mário afirma que o grupo sabe o que deixou de fazer no último jogo e o que estão conscientes daquilo que será necessário para sair com a vitória. 

“Nós temos consciência de que fomos abaixo contra o Confiança. Nos cobramos bastante, sabemos o que temos que corrigir para não ter esses mesmos erros dentro de casa e sabemos que temos que vencer, quebrar essa sequência de vitórias do Amazonas e tentar permanecer a competição toda dentro do G8”, disse o defensor Zé Mário. 

Zé Mário apresentado no Santa Cruz Lateral-esquerdo do Santa Cruz, Zé Mário tomou conta da posição desde que chegou antes do início da Série C - Foto: Geovanna de Lima/Santa Cruz

Após o jogo contra o Amazonas, a Cobra Coral partirá mais duas partidas longe de casa - Guarani e Inter de Limeira. Pressionado para reagir na competição, Zé Mário também alerta para necessidade de criar uma ‘casca’ dentro de casa e se tornar um time difícil de ser batido. 

“Temos que fazer o nosso papel dentro de casa, buscar a vitória a todo tempo, temos que fortalecer isso, até o nosso vínculo com o torcedor também. Para que a gente seja uma equipe difícil de perder”, analisou o lateral-esquerdo. 

Ficha técnica 

Santa Cruz: Gabriel Souza; Israel, William Alves, Eurico e Zé Mário; Wagner Balotelli, Pedro Favela e Régis; Renato, Ronald e Tiago Marques. Técnico: Claudinei Oliveira. 

Amazonas: Renan; Fabiano, Diego Ivo , Iury e Rafael Vitor; Jorge Jiménez, Gabriel Domingos e Pato Nuñez; Vinícius Leite, Victor e Nico Schiappacasse. Técnico: Cristian Souza.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)
Horário: 16h
Árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)
Assistentes: Hector Andrew Lisboa e Mauro Ricardo Oliveira (ambos SC)
Transmissão: SportyNet
 

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