Futebol Santa Cruz x América-RN: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série D Duelo de ida será neste sábado (30), na Arena de Pernambuco, pelas quartas de final da competição

Duas grandes camisas do Nordeste. Duas grandes torcidas. Duas grandes Arenas. Não é exagero dizer que, ao lado de Sampaio Corrêa e Portuguesa, Santa Cruz e América-RN fecham o quarteto das equipes mais tradicionais da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Maranhenses e paulistas já foram eliminados. Agora, nas quartas de final, etapa que vale o acesso à Série C, pernambucanos e potiguares disputam quem fugirá da quarta divisão. O “maior encontro da história do torneio”, como é dito por muitos, terá o duelo de ida neste sábado (30), na Arena de Pernambuco.









Equilíbrio

“Clássico não tem favorito. É 50% para cada. Será um clássico regional, confronto que já houve na fase de grupos. Tem o histórico de uma temporada passada em que o América-RN não conseguiu o acesso e isso traz experiência na competição. Mas agora são circunstâncias diferentes, em um modelo de mata-mata, com um novo treinador do lado deles. Estamos atentos”, afirmou o técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo.

“Eu posso te dizer que, se esse jogo fosse o da final do campeonato, seria uma coisa completamente previsível. A gente acabou se encontrando em um momento crucial de um de um mata-mata de acesso. Vamos buscar nossos objetivos, fazendo um jogo em casa com imponência, buscando a vitória. É preciso entender que a história começa aqui e termina no próximo domingo, às 21h. Nada se define aqui. Eu digo que esse mata-mata contra o América é de Série D, mas com ‘plus’ de Série A”, completou.

Para o confronto, a tendência é de que mais de 40 mil pessoas marquem presença na Arena. O maior público do Santa no estádio foi perante o Altos, nas oitavas de final da Série D deste ano, com 42.653 torcedores. O quarto maior da história do palco de São Lourenço da Mata.

Números

No histórico de 22 jogos entre os clubes, segundo o site “O gol”, o Santa Cruz tem nove vitórias, contra sete do América-RN e seis empates. Considerando apenas os duelos com mando do Tricolor, a Cobra Coral ganhou seis e perdeu dois. Aproveitamento de 75%.

Neste ano, Santa Cruz e América-RN se encontraram duas vezes na fase de grupos. A primeira foi pela quarta rodada, no Arruda. O destaque foi o centroavante Galhardo, autor de dois gols. Souza descontou para os alvirrubros. O duelo da volta foi na Arena das Dunas. As equipes empataram sem gols em dia de grande exibição do goleiro Felipe Alves, então titular e atualmente reserva de Rokenedy.

Para chegar até as quartas de final, Santa Cruz e América-RN passaram por duas etapas eliminatórias. O Tricolor eliminou Sergipe e Altos, ambos nas penalidades. O Mecão tirou Juazeirense e Imperatriz.

Ficha técnica

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, Eurico Lima, William Alves e Nathan; Pedro Favela, Wagner Balotelli, Willian Junior; Thiaguinho (Gabriel Galhardo), Renato e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo

América-RN

Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Davi Gabriel; Ferreira, Alexandre Aruá, Souza e Dudu; Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS). Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)

VAR: Daniel Nobre Bins

Transmissão: TV Coral e Metrópoles

