Mobilidade Santa Cruz x América-RN terá esquema especial de ônibus neste sábado (30); confira Duelo acontece na Arena de Pernambuco, às 19h, e é válido pelas quartas de final da Série D

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) anunciou um esquema especial de ônibus para o jogo entre Santa Cruz x América-RN, que acontece neste sábado (30), na Arena de Pernambuco, às 19h.

A partir das 15h, os torcedores poderão utilizar a linha 047 – TI Cosme e Damião/Arena, com tarifa do Anel A (R$ 4,30), que poderá ser paga com o Cartão VEM ou em dinheiro. Para essa operação, haverá distribuição de pulseiras.

Por se tratar de um serviço eventual, não haverá gratuidade nem abatimento tarifário na ida ou na volta do estádio. Toda a operação será monitorada por fiscais do CTM.



Caso seja necessário, a frota poderá ser reforçada, informa a CTM.

Confira abaixo o itinerário da linha:

Sentido TI Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/ PE, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena/PE, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

Em caso de elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia, o usuário deve registrar manifestação na Central de Atendimento ao Cliente no número 0800 081 0158, de segunda a sexta, de 08h às 18h, ou no WhatsApp 99488-3999, todos os dias, de 08h às 18h.

Se a solução não for atendida no prazo apresentado, o usuário, com número do protocolo inicial registrado em um dos canais, poderá enviar a demanda ao canal de segunda instância, a Ouvidoria, por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5633/5630/5519, de segunda a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 16h.

Metrô

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o esquema do metrô para o jogo será divulgado nesta sexta (29).

A CBTU aguarda a solução do problema da Linha Sul, que segue sem funcionar pelo terceiro dia consecutivo.

Com informações da assessoria

