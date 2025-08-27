Qua, 27 de Agosto

Futebol

Santa Cruz x América-RN: mais de 35 mil ingressos vendidos para duelo pela Série D

Tricolor recebe o Dragão no próximo sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco

Torcida do Santa Cruz promete lotar novamente a Arena de PernambucoTorcida do Santa Cruz promete lotar novamente a Arena de Pernambuco - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Santa Cruz divulgou, na noite desta quarta-feira (27), a parcial de mais de 35 mil ingressos vendidos para o primeiro jogo das quartas de final da Série D contra o América-RN, que acontece no próximo sábado (30), na Arena de Pernambuco.

 

Na primeira eliminatória da Série D, contra o Sergipe, o Santa levou 35.882 torcedores à Arena. Já no jogo passado, contra o Altos, 42.653 torcedores acompanharam o empate do Tricolor com a equipe piauiense. Público que foi o quarto maior da história do estádio.

