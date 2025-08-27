A- A+

Futebol Santa Cruz x América-RN: mais de 35 mil ingressos vendidos para duelo pela Série D Tricolor recebe o Dragão no próximo sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz divulgou, na noite desta quarta-feira (27), a parcial de mais de 35 mil ingressos vendidos para o primeiro jogo das quartas de final da Série D contra o América-RN, que acontece no próximo sábado (30), na Arena de Pernambuco.





Na primeira eliminatória da Série D, contra o Sergipe, o Santa levou 35.882 torcedores à Arena. Já no jogo passado, contra o Altos, 42.653 torcedores acompanharam o empate do Tricolor com a equipe piauiense. Público que foi o quarto maior da história do estádio.

A maior torcida do estado já garantiu 35.200 ingressos para sábado! Vocês são gigantes, Nação!



Nos vemos às 19h, na Arena de Pernambuco, em mais uma decisão pelo Time do Povo! ️ pic.twitter.com/1IBmmR5M1s — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 27, 2025

