Santa Cruz x América-RN terá transmissão? Tricolor garante estrutura, mas aguarda resposta da CBF

O Santa Cruz volta a entrar em campo na noite desta sexta-feira (9), pela Série D do Campeonato Brasileiro, diante do América-RN, às 20h, no Arruda. No entanto, a pergunta do torcedor que não pode comparecer ao estádio segue a mesma desde o início da competição: "o jogo vai ser transmitido?".

Nesta quarta-feira (7), à Folha de Pernambuco, o presidente tricolor Bruno Rodrigues afirmou que o imbróglio sobre a questão das transmissões dos jogos da Série D será resolvido nesta quinta-feira (8).

O mandatário aguarda uma posição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que busca negociar os direitos de transmissão com uma única empresa. Por outro lado, o dirigente garante que o clube tem estrutura para transmitir os jogos em que o Santa for mandante.

"Estamos esperando pela CBF. Ela ficou de nos dar um retorno até amanhã (quinta) sobre essa questão da transmissão. Se ela não fechar com ninguém e permitir, transmitiremos o jogo pela TV Coral, temos nossa estrutura", falou o dirigente.

No mês passado, a CBF impediu os clubes da Quarta Divisão de transmitirem suas próprias partidas. A entidade, à época, alegou estar negociando com empresas interessadas. Quase um mês depois, o martelo ainda não foi batido.

