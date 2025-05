A- A+

Futebol Santa Cruz x América/RN, pela Série D, terá transmissão ao vivo; confira Duelo acontece nesta sexta-feira (09), às 20h, no Arruda

O duelo entre Santa Cruz x América/RN terá transmissão ao vivo. O Tricolor do Arruda conseguiu a liberação da transmissão com a CBF na tarde desta sexta-feira (09) e corre contra o tempo para montar a estrutura necessária, até às 20h, horário da partida, no Arruda.

A Confederação Brasileira de Futebol emitiu um comunicado, na manhã desta sexta-feira, em que autorizava os clubes a transmitirem os jogos da Série D em seus canais oficiais, com solicitação prévia à entidade com cinco dias de antecedência.

Entretanto, caso o pedido fosse enviado fora desse prazo, ele seria analisado pela entidade. Dessa forma, o Santa Cruz conseguiu o parecer favorável e tem o aval para transmitir.

Santa Cruz x América/RN - saiba onde assistir

Horário: 20h

Transmissão: TV Coral (Youtube)

