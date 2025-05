A- A+

Futebol Santa Cruz x América/RN: confira prováveis escalações Duelo acontece nesta sexta-feira (09), às 20h, no Arruda

Santa Cruz e América/RN lutam pela liderança do Grupo A3 da Série D, a partir das 20h desta sexta-feira (9), no Arruda. Em clima de confronto decisivo, o técnico Marcelo Cabo quer usar o ambiente favorável para amedrontar o adversário.

“Não podemos perder nossa essência, temos que ter coragem para jogar e ser um time propositivo. Os adversários têm que ter medo aqui no Arruda, nós não tememos e queremos fazer prevalecer essa atmosfera e mobilização que temos quando jogamos em casa”, mais de 16 mil ingressos foram vendidos até a véspera do jogo.

Líder e vice-líder, Santa e América estão tecnicamente empatados. Ambos estão invictos, com sete pontos conquistados e o mesmo saldo de gols, porém, a equipe potiguar tem a vantagem de ter marcado um gol a mais.

Adaptação

Desde a chegada de Marcelo Cabo ao Arruda, o Santa ainda não repetiu a escalação. O motivo: se adaptar ao ambiente e traçar a melhor estratégia de jogo para confrontar o adversário.

“Cada jogo tem sua particularidade. A gente trabalha sempre buscando potencializar os atletas, o mais importante é trabalhar em prol do Santa Cruz e que eu tenha minhas convicções. Ouço todos os departamentos, mas a decisão final é minha”, afirmou.

Para a disputa contra o Mecão, Cabo anunciou que a próxima escalação será bem diferente daquela que ficou no empate em 0x0 contra o Santa Cruz de Natal, fora de casa. A expectativa é de um time ofensivo.

“O jogo contra o América é um novo momento, uma nova diretriz, a gente vai buscar o melhor 11 inicial e o melhor plano de jogo. Posso adiantar que teremos um time diferente. Vamos ter uma equipe propositiva, que busca o gol, posso falar que o último jogo foi fora da curva”, disse.

Completo

E para construir a melhor maneira de bater a equipe potiguar, o técnico coral tem todos os jogadores do elenco à disposição. Podendo retornar ao time titular, Toty é candidato a reaparecer na lateral direita. Com isso, Israel pode jogar mais adiantado.

Até aqui, o sistema defensivo vem sendo uma das grandes armas do Santa. Ainda sem ter sofrido gols, Matheus Vinícius é um dos responsáveis pelo retrospecto positivo. De contrato renovado, o técnico Marcelo Cabo elogiou o atleta.

“Ele é um jogador que tem uma bola aérea forte, um embate direto muito bom, rápido para posição e que constrói bem o jogo pelo lado esquerdo”.

Adversário

Campeão Brasileiro da Série D em 2022, o América de Natal entrou na competição com status de postulando ao acesso e, quiçá, ao título. Vindo de vitória contra o Central, em Caruaru, o time potiguar tem pontos fortes que são bem visíveis.



“O América é uma equipe de uma bola parada ofensiva muito forte e que tem uma marcação pressão eficiente”, avaliou Marcelo Cabo.

Um atleta que vem contribuindo com o bom momento do Dragão é o pernambucano Alexandre Aruá, de várias passagens por equipes do Estado. Observando pela ótica da equipe de Natal, o jogador projetou o confronto.

“Séra um duelo muito difícil, o Santa também vem numa crescente. Temos que iniciar bem o jogo para sair com o resultado positivo”, argumentou.

Ficha técnica

Santa Cruz: Felipe Alves; Toty, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Pedro Favela) e Willian Jr; Thiaguinho, Giovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

América/RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Heitor, Guilherme Paraíba e Rennan Siqueira; Ferreira, Souza e Dudu; Henrique, Davi Gabriel e Salatiel. Técnico: Moacir Júnior.

Data: 9/5

Horário: 20h

Local: Estádio do Arruda (Recife/Pernambuco)

Árbitro: Leo Simao Holanda (CE)

Assistentes: Ricardo Jorge Nunes e Karla Renata Cavalcanti (ambos PE)

Veja também