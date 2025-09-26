A- A+

MOBILIDADE Santa Cruz x Barra-SC: confira esquema especial de ônibus e metrô para final da Série D Tricolor enfrenta o clube catarinense na Arena de Pernambuco, neste sábado (27)

Torcedores que irão à Arena de Pernambuco para acompanhar o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Série D entre Santa Cruz e Barra-SC terão um esquema especial de ônibus e metrô, neste sábado (27).

Um grande público é esperado no estádio de São Lourenço da Mata para o duelo. Segundo a última parcial divulgada pelo Tricolor, no final da noite de quinta-feira (25), já foram vendidos 40.500 ingressos, restando apenas 5 mil.

Com a bola rolando às 17h, o esquema especial de ônibus terá início às 13h. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, torcedores poderão usar a linha 047 – TI Cosme e Damião/Arena.

A tarifa custa R$ 4,30 e pode ser paga com todos os cartões VEM ou em dinheiro.

"Para esta operação, haverá distribuição de pulseiras. Por se tratar de um serviço eventual, não haverá gratuidade nem abatimento tarifário na ida ou na volta do estádio", explica o Grande Recife Consórcio.

O consórcio afirma ainda que toda a operação será monitorada por fiscais e que, caso seja necessário, poderá reforçar a frota e ajustar intervalos entre as viagens.

No sentido TI Cosme e Damião/Arena, a linha opera no seguinte itinerário: TI Cosme e Damião, Rua Arapongas, Rua Tomaz Ferreira, Rua Bernardim Ribeiro, Ramal Arena de Pernambuco, Arena de Pernambuco.

Já no sentido Arena/TI Cosme e Damião, o itinerário é: Arena de Pernambuco, Ramal Arena de Pernambuco, Rua Bernardim Ribeiro, Rua Tomaz Ferreira, Rua Arapongas, TI Cosme e Damião.

Metrô

O Metrô do Recife também terá operação especial para atender à demanda do jogo. Antes do início da partida, equipes irão monitorar o sistema por meio das câmeras para injetar mais trens caso preciso.

Após o final de Santa Cruz x Barra-SC, haverá um esquema com trens reservas na Estação Camaragibe. Essas composições serão usadas para agilizar o escoamento de torcedores concentrados na Estação Cosme e Damião.

As linhas Centro e Sul do Metrô do Recife irão operar no horário normal, encerrando as atividades às 23h.

Santa Cruz x Barra-SC

Após eliminar o Maranhão na semifinal, o Santa Cruz encara o Barra, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na grande final da Quarta Divisão.

Os jogos estão marcados para 27 de setembro e 4 de outubro, sendo o primeiro na Arena de Pernambuco, às 17h, e o segundo, na Arena Barra FC, entre Itajaí e Balneário Camboriú, às 16h.

O duelo coloca a tradição do Tricolor pernambucano frente a frente com o jovem clube catarinense, fundado em 2013. Ambos já estão classificados para a Série C de 2026, assim como Maranhão e Inter de Limeira-SP.

