Seg, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda22/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Campeonato Brasileiro

Santa Cruz x Barra-SC: CBF define datas e horários das finais da Série D

As duas equipes, já classificadas à Série C do próximo ano, disputam o título da quarta divisão deste ano

Reportar Erro
Torcida do Santa Cruz na Arena de PernambucoTorcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A decisão para definir o campeão brasileiro da Série D na disputa entre Santa Cruz x Barra-SC está com os dias marcados.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta segunda-feira (22), as datas e horários. 

O primeiro confronto entre Santa Cruz e Barra-SC acontece neste sábado (27), às 17h, na Arena de Pernambuco. 

Leia também

• Cabo admite jogo pouco inspirado do Santa contra o Maranhão, mas destaca: "o que vale é classificar"

• Santa Cruz segura pressão do Maranhão na Arena e garante vaga na final da Série D

• Comissão Fiscal do Santa Cruz dá parecer a favor da SAF

A volta também será realizada no sábado seguinte, dia 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Itaja, Santa Catarina.

A equipe que levar a melhor no somatório dos dois confrontos ficará com o título da quarta divisão. Em caso de igualdades, o vencedor é definido nas disputa por pênaltis. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter