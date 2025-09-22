A- A+

Campeonato Brasileiro Santa Cruz x Barra-SC: CBF define datas e horários das finais da Série D As duas equipes, já classificadas à Série C do próximo ano, disputam o título da quarta divisão deste ano

A decisão para definir o campeão brasileiro da Série D na disputa entre Santa Cruz x Barra-SC está com os dias marcados.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta segunda-feira (22), as datas e horários.

O primeiro confronto entre Santa Cruz e Barra-SC acontece neste sábado (27), às 17h, na Arena de Pernambuco.

A volta também será realizada no sábado seguinte, dia 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Itaja, Santa Catarina.

A equipe que levar a melhor no somatório dos dois confrontos ficará com o título da quarta divisão. Em caso de igualdades, o vencedor é definido nas disputa por pênaltis.

