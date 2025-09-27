A- A+

Campeonato Brasileiro Santa Cruz x Barra-SC na final da Série D: veja escalações e onde assistir A bola rola, pelo jogo de ida da decisão, a partir das 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz inicia, neste sábado (27), diante do Barra-SC, a disputa pela conquista da Série D.

A partida de ida começa às 17h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, com a expectativa de casa cheia para o confronto.

Até a véspera do duelo, a Cobra Coral já tinha anunciado mais de 43.400 ingressos vendidos para seus torcedores.

No próximo sábado, 4 de outubro, acontecerá o jogo de volta entre Santa Cruz e Barra-SC em Itajaí.

O duelo coloca frente a frente dois clubes diferentes. O Santa Cruz representa a tradição dos grandes clubes do futebol brasileiro, enquanto o Barra-SC é o projeto de 12 anos que investe na profissionalização e estrutura da categoria de base.

Fim do jejum

Clube acostumado a conquistar títulos, o Santa Cruz vive um jejum de quase dez anos sem levantar uma taça.

A última vez aconteceu em 2016, quando o Tricolor do Arruda venceu a Copa do Nordeste, contra o Campinense.

Inclusive, a equipe tricolor também estava há um tempo sem disputar finais. O Santa Cruz ficou com o vice do Pernambucano em 2020, contra o Salgueiro.

Na entrevista pré-jogo, o técnico Marcelo Cabo não escondeu o desejo de marcar seu nome na história do Santa Cruz, não apenas com o acesso, mas também levantando o trófeu de campeão.

"É uma oportunidade ímpar de conquistar um título com um time do tamanho do Santa Cruz. Quando você vem trabalhar no Santa Cruz, você sonha em ser campeão", iniciou o comandante coral.

"Estava muito longe no dia que eu cheguei, porque ia começar uma competição, numa transição de treinador e de planejamento. Estava muito longe, mas hoje está muito perto graças ao trabalho de todos, do nosso presidente Bruno [Rodrigues], de toda a diretoria, da comissão técnica, dos jogadores e principalmente do nosso torcedor", completou Cabo.

Campanha dos finalistas

O Santa Cruz passou em segundo lugar no grupo C da Série D. A Cobra Coral passou por Sergipe e Altos-PI com duas decisões nos pênaltis.

A partida que definiu o acesso tricolor foi contra o América-RN, com a vitória em casa por 1 a 0 e empate em 1 a 1 na capital do Rio Grande do Norte. O Santa Cruz bateu o Maranhão nas semifinais para chegar na decisão.

Já o Barra-SC foi o líder do grupo H. No mata-mata, o Pescador superou o Cascavel, Ceilândia, Cianorte e Inter de Limeira.

A equipe de Santa Catarina decide em casa por ter uma melhor campanha geral em relação aos pernambucanos.

O Barra-SC tem 14 vitórias, quatro empates e quatro derrotas nos 22 jogos que disputou na quarta divisão. O ataque do Pescador balançou as redes adversárias 32 vezes e sofreu 13.

Ficha técnica:

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, Eurico Lima, William Alves e Rodrigues; Pedro Favela, Wagner Balotelli, Willian Junior; Renato (Gabriel Galhardo), Geovany e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Barra-SC

Ewerton; Kayque, Jean Pierre, Vavá e Da Rocha; Natan, Vitinho, Tetê e Elvinho; Bernabé e Cléo Silva. Técnico: Eduardo Souza.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Fernando Antonio (PA). Assistentes: Marcio Gleidson e Acacio Menezes (ambos do PA)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde assistir: TV Coral e Metrópoles



