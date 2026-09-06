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Série C Santa Cruz x Botafogo-PB: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Clássico entre pernambucanos e paraibanos inicia a segunda fase da Série C

A Série C chegou no momento em que restam seis partidas para conquistar o sonhado acesso. Neste domingo (6), na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz recebe o Botafogo-PB, apenas com presença de torcedores tricolores, pela estreia no quadrangular final, às 18h30, com uma ideia bem definida: equipes equilibradas estão mais próximas de conquistar seus objetivos.

Considerada a Série C mais equilibrada de todos os tempos, na qual o líder da primeira fase (Botafogo-PB) somou apenas quatro pontos a mais que o primeiro time fora do G8 (Ypiranga-RS), a projeção é de ainda mais equilíbrio nesta reta final.

Oitavo colocado na fase anterior, o Santa Cruz agora divide o Grupo C com Botafogo-PB (1º), Maringá (4º) e Floresta (5º).

Manutenção

Para o atual momento de disputa, o treinador Cristian de Souza defende a manutenção dos pontes fortes da equipe até aqui, mas defende a ideia de que é necessário melhorar o desempenho da equipe em casa. Como mandante, o Tricolor teve apenas a 14ª melhor campanha na primeira fase.

“A gente tem que se manter equilibrado, organizado, sabendo que todos vão realmente começar do zero. Nós temos que seguir fazendo aquilo que temos de forte: boa organização defensiva, sofrendo poucos gols, bola parada eficiente”, destacou Cristian de Souza.

Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz, reforça a necessidade de equílibro dentro de campo - Foto: Rafael Vieira/FPF

Sobre a disputa do quadrangular, o comandante coral ressaltou a importância de saber lidar com a pressão da própria torcida, que deverá comparecer em grande número na rodada.

“Precisamos melhorar nosso jogo ofensivo, nosso jogo em casa, saber lidar com a pressão do torcedor, que quer que façamos o resultado logo, mas estamos em crescimento e conseguindo ser mais eficiente”.



Reforços

Para justamente buscar melhorar o desempenho ofensivo, o Tricolor reincorporou os meias João Pedro - esteve no jogo do Anápolis -, Matheus Melo e Willian Jr; o ponta Vini Hora; além da contratação do centroavante Matheus Cadorini. Todos estão regularizados.

Mesmo celebrando o acréscimo de qualidade e o número de opções, Cristian revelou que pretende ter cautela para inserir os novos jogadores no time tricolor.

“Nós temos um grupo que está coeso, vamos manter uma base, isso já vem sendo feito nas últimas rodadas. De sete a oito jogadores estão jogando dentro de uma sequência e é o que pede a competição”, disse.

Adversário

Equipe de melhor campanha na primeira fase, o Belo está invicto há 11 rodadas, a maior sequência invicta do clube na história da competição. O time conta com a experiência de Nenê, artilheiro da Série C com sete gols e começa a segunda fase com certo favoritismo.

“O Botafogo-PB foi o time com os melhores números nessa reta final de competição. Pelo que falam, teve o maior investimento da competição, está em uma outra fase, é SAF, dá boas condições de trabalho, então é uma das equipes que entraram forte e vão brigar pelo acesso”, analisou Cristian de Souza.

Ficha técnica

Santa Cruz: Thiago Coelho; Matheus Vinícius, William Alves, Eurico e Renato; Pedro Favela, Silva, Ronald, Everaldo e João Pedro (Alex Ruan); Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Botafogo-PB: Luiz Daniel; Diogo Mateus, Yan Souto, Igor Morais e Patric Calmon; Thallyson, Lucas Cândido, Rodolfo, Nenê e Hatamoto; Henrique Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes.

Data: 06/09

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Ruan Luiz De Barros e Fernanda Félix da Silva (ambos AL)

Quarto árbitro: Paulo Belence (PE)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: SportyNet

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