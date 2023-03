A- A+

Santa Cruz Santa Cruz x Central: Confira onde assistir e possíveis escalações do jogo deste sábado (25) Equipes entram em campo às 16h30, no Arruda, no duelo que marcará a estreia de Felipe Conceição sob o comando do Tricolor

Sob o comando de Felipe Conceição, apresentado e regularizado nesta sexta-feira (24), o Santa Cruz entra em campo contra o Central, pela 12ª rodada do Campeonato Pernambucano. A bola rola às 16h30, no Arruda. Com 12 pontos, o Tricolor é o 9º colocado da competição. A Patativa, por sua vez, tem dois pontos a mais e ocupa a 5ª posição.

Com quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos da temporada, o Santa vive momento delicado. A Cobra Coral precisa dos três pontos para seguir viva no Estadual. Além disso, o resultado positivo é importante para não correr riscos de ficar sem calendário no próximo ano.

Em relação ao time, poucas mudanças devem ser vistas neste primeiro jogo de Conceição à frente do plantel. Uma possível modificação em relação ao time que foi goleado pelo Fortaleza, pode ser a entrada de Gedoz. O meia é velho conhecido do novo treinador. Ambos trabalharam juntos no Remo, em 2021.

Onde assistir?

A TV Globo e o Nosso Futebol transmitem a partida ao vivo.

Prováveis escalações

Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Ítalo Silva (Marcus Vinícius); Anderson Paulista, Arthur, Chiquinho e Felipe Gedoz; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Central

Alex; Edy, Áquila, Emerson Almeida e Adson; Douglas Carioca, Natan, Fernando Pires e Dhonata; Roninho e Leandro Costa. Técnico: Márcio Goiano.

