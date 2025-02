A- A+

FUTEBOL Santa Cruz x Central: Tricolor anuncia parcial de mais de 20 mil ingressos vendidos Equipes se enfrentam neste domingo (16), às 16h, no estádio do Arruda

O Santa Cruz divulgou, nesta sexta-feira (14), a parcial de ingressos vendidos para o confronto diante do Central, válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. A partida será realizada neste domingo (16), às 16h, no estádio do Arruda.

Até o momento, mais de 20 mil bilhetes foram comercializados. O check-in para os sócios ficou disponível no dia 10, enquanto as vendas para o público geral começaram no dia 11, pelo site.

Já passamos dos 20 MIL INGRESSOS VENDIDOS para o jogo de domingo! A Maior Torcida de Pernambuco já esgotou os ingressos dos portões 7 e 10! ️



Restam apenas ingressos para cadeiras, arquibancada superior e atrás da barra (Rua das Moças).



Garanta o seu agora em… pic.twitter.com/RGrb26OsAL — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 14, 2025

As bilheteiras do Arruda abriram na tarde desta sexta-feira e funcionarão até o intervalo do jogo, no domingo (16). A expectativa é de mais um grande público na casa da Cobra Coral.

️ Ingressos à venda no Arruda!



As bilheteiras estão abertas para Santa Cruz x Central! ️



Sexta: até 19h

Sábado: 09h às 19h

Domingo: 09h às 16h45



Garanta o seu e vamos juntos! pic.twitter.com/KWPppNlYOx — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 14, 2025

Ingressos

Os ingressos para o público geral estão disponíveis por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) no setor da arquibancada inferior e R$ 40 para a arquibancada superior. Os bilhetes podem ser adquiridos online, clicando aqui.

No setor das sociais, os ingressos custam R$ 40. Já os sócios adimplentes têm a opção de realizar o check-in virtual de forma gratuita através da plataforma oficial.

Confira os valores dos ingressos para Santa Cruz x Central:

Arquibancada Inferior: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Arquibancada Superior: R$ 40

Sociais: R$ 40

Cadeiras Cativas: R$ 120 / R$ 60 (sócio)

Cadeiras (aluguel): R$ 160 / R$ 80 (sócio)

Conselheiros: R$ 60 (sócio)

