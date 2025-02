A- A+

Futebol Santa Cruz x Central: Tricolor defende invencibilidade de 14 anos e larga vantagem como mandante As equipes se enfrentam na reta final do Campeonato Pernambucano neste domingo (16), no estádio do Arruda

Santa Cruz e Central entram em campo no próximo domingo (16), às 16h, no estádio do Arruda, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano.

Duas equipes centenárias, Cobra Coral e Patativa já se enfrentaram 74 vezes entre embates pelo Campeonato Brasileiro e Estadual.

No duelo deste fim de semana, o Santa Cruz leva uma ampla vantagem histórica. O Tricolor não perde para o Central desde 2011, quando foi derrotado por 3x0, no Arruda, pelo Pernambucano.

A partida também marcou a única derrota do Santa Cruz para o Central atuando como mandante. No total, foram 39 partidas do Tricolor em casa, com 26 vitórias, 12 empates e apenas um revés.

Desde então, os times se enfrentaram 21 vezes, com 15 vitórias do Santa Cruz e seis empates. O confronto mais recente ocorreu na segunda fase do Pernambucano do ano passado, quando o Tricolor venceu por 1x0, com gol de Gilvan aos 35 minutos do segundo tempo, no Arruda.

O triunfo garantiu a equipe coral na semifinal do Estadual e também confirmou a vaga na Série D desta temporada.

02/03/2024 - Santa Cruz 1x0 Central (Pernambucano)

24/02/2024 - Central 0x1 Santa Cruz (Pernambucano)

25/03/2023 - Santa Cruz 3x1 Central (Pernambucano)

03/03/2021 - Central 1x1 Santa Cruz (Pernambucano)

16/02/2020 - Central 0x0 Santa Cruz (Pernambucano)

