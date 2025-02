A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz x Central: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Duelo acontece neste domingo (16), a partir das 16h, no Estádio do Arruda

Santa Cruz e Central fazem duelo que será decisivo para as pretensões dos clubes no Campeonato Pernambucano. Neste domingo (16), às 16h, no Estádio do Arruda, o Tricolor pode garantir a primeira colocação da competição e uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano, enquanto envolto numa crise, o Alvinegro caruaruense luta para se afastar do rebaixamento.

Líder do campeonato com 16 pontos, o Santa Cruz precisa de mais uma vitória para confirmar a vaga no topo da tabela. Se conquistar os três pontos, o Tricolor garante o mando de campo no jogo de volta da semifinal e também numa eventual finalíssima. Além disso, assegura uma vaga na lucrativa Copa do Brasil do próximo ano, competição que não disputa há anos.

Por outro lado, o Central vive uma situação bem oposta. Com somente seis pontos, a Patativa está na sétima colocação, apenas uma acima da zona do rebaixamento, com um ponto de vantagem para o Jaguar.

Há cerca de um mês, o ambiente do Santa Cruz é de total euforia. Início do processo de consolidação da SAF, chegada de reforço de peso, bom momento dentro de campo, mas o foco agora precisa estar no próximo duelo.

Santa Cruz em alerta

Líder e capitão do Santa Cruz em campo, William Alves prega muita atenção, mesmo que a Cobra Coral seja considerada muito favorita. “O Itamar tem alertado muito sobre esse tipo de jogo, porque pode ser uma armadilha. Estamos estudando muito o Central”.

“Temos um objetivo muito grande para dentro desse jogo, temos nos preparado para fazer aquilo que já temos feito nas últimas partidas, então eu acho que a receita é essa, estar atento ao Central, apesar da má fase, é um grande time e temos que respeitá-los”.

Wagner Balotelli é uma das referências do Santa Cruz no meio-campo - Evelyn Victoria/SCFC

Para este jogo, o Santa tem apenas uma dúvida na escalação do time titular. Suspenso, Wagner Balotelli deixa uma vaga em aberto no meio-campo.

Entre as opções que Itamar Schülle pode acionar, o comandante pode optar por uma simples troca de volante e colocar Henrique Lordelo. Se preferir mexer um pouco mais nas peças, pode colocar Israel na volância e escalar mais um meia pelo lado de campo.

Reação

Por outro lado, o momento do Central nutre a desconfiança do torcedor alvinegro. Apesar das promessas de time mais caro da história do clube, isso não vem se concretizando em campo.

Com apenas uma vitória na temporada, a Patativa já demitiu dois treinadores: Rafael Jacques e Celso Teixeira, que caiu na derrota para o Decisão, na última segunda-feira (10).

A equipe centralina não vence há quatro jogos e ainda tem um grande tabu para superar diante do Santa neste final de semana. A última vitória da Patativa contra a Cobra Coral foi há 14 anos. A partida também marcou a única derrota do Santa Cruz para o Central atuando como mandante.



Santa Cruz x Central - Ficha Técnica

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, William Alves, Matheus Vinícius, Rodrigues; Lucas Siqueira, Israel, João Pedro, Matheus Melo, Thiaguinho e Vini Moura. Técnico: Itamar Schülle

Central: Milton Raphael; Vivico, Lazarini, Janelson e Leozinho; Diego Aragão, Moacir, Eudair e Charles; Jeffinho e Thoni Brandão. Técnico: Catende

Local: Estádio do Arruda (Recife/Pernambuco)

Horário: 16h

Árbitro: Hugo Dias Figueiredo (PE)

Assistentes: Humberto Martins e Luiz Henrique Amorim (ambos PE)

Transmissão: TV FPF e Canal Goat (Youtube)



