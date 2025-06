A- A+

Futebol Santa Cruz x Central: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Duelo acontece neste domingo (29), às 17h, no Estádio do Arruda

Santa Cruz e Central disputam, neste domingo (29), mais um clássico pernambucano na Série D do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17h, no Estádio do Arruda, colocando frente a frente líder e vice-líder do Grupo A3.

Dono da melhor campanha geral, o Santa soma 22 pontos e a ocupa a primeira posição da chave. Por outro lado, a Patativa vem logo em seguida com 17 pontos. O confronto é válido pela décima rodada.

Equilíbrio

Donos dos melhores retrospectos do grupo, o duelo entre tricolores e alvinegros propõe o embate entre um dos melhores mandantes, o Santa, com 100% de aproveitamento no Arruda, diante de um dos visitantes mais indigestos da competição, o Central, que continua invicto fora de casa.

“Ter o Central, hoje, junto conosco, líder e vice-líder, só nos faz ficar em estado de alerta ainda maior, com atenção redobrada, até pela performance fora de casa. É uma equipe muito organizada, muito ajustada nas fases do jogo, especialmente na bola parada. Sabemos disso. E estamos em alerta máximo para esse jogo”, disse o treinador do Santa, Marcelo Cabo.

Mirando já carimbar classificação à fase de mata-mata, o Santa Cruz chega praticamente completo e vive a expectativa das estreias do atacante Renato e do lateral-esquerdo Nathan. Por outro lado, o lateral-direito Israel segue fora com lesão na lombar e Toty deve permanecer como titular.

Renato, atacante do Santa Cruz, será relacionado pela primeira vez - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Porém, a confirmação não depende apenas do Tricolor, no sábado (28), o Ferroviário tem que perder para o Treze, em Fortaleza. O treinador coral falou sobre a possibilidade de classificação com quatro rodadas de antecipação.

“Precisamos fazer um grande jogo diante do Central e conquistar esses três pontos, que é muito importante. E, assim, se houver as combinações, a gente terminar a rodada já classificado. Eu acho que vai ser um grande presente para o nosso torcedor, que vai ficar muito feliz sabendo que o Santa Cruz tem a possibilidade de se classificar com quatro rodadas de antecedência”, comentou Cabo

Patativa

Por sua vez, o Central chega para o confronto com desfalque importante no setor defensivo. O zagueiro Hítalo foi expulso na última rodada, no empate em 1x1 contra o Horizonte. Mas, o seu substituto imediato, Bennê, também recebeu o cartão vermelho na partida. Dessa forma, Janelson, que não atua desde o Pernambucano, deve fazer dupla com Lazarini.

No duelo deste fim de semana, o Santa Cruz leva uma ampla vantagem histórica. O Tricolor não perde para o Central desde 2011. Neste ano, tricolores e alvinegros já se enfrentaram em duas oportunidades, que acabou com dois triunfos corais.



Ficha técnica - Santa Cruz x Central

Santa Cruz: Felipe Alves; Toty, Eurico, Matheus Vinícius e Vinícius Silva; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Jr; Thiaguinho, Geovany e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo

Central: Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Janelson e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Silva, Erivelton (Kauê) e Ruan; Leozynho e Jô Santos. Técnico: Leandro Sena

Data: 29/06

Horário: 17h

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

Assistentes: Fernando Antonio da Silva e José Daniel Torres (ambos PE)

Transmissão: TV Coral



