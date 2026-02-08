Santa Cruz x Decisão: confira escalações e onde assistir
Tricolor venceu o duelo de ida por 2x1, em Goiana, e precisa apenas de um empate para avançar de fase
Assim como todo Carnaval tem suas prévias, o Campeonato Pernambucano também tem as fases de preparação antes da apoteose. A primeira é a disputa das quartas de finais. Etapa que Decisão e Santa Cruz se encontram para descobrir quem seguirá fazendo festa e quem vai iniciar a semana que vem de ressaca. Os clubes se enfrentam neste domingo (8), no Arruda, de portões fechados, por conta da indisponibilidade da Arena de Pernambuco em sediar o embate.
No jogo de ida das quartas, o Santa ganhou por 2x1, no José Dionísio. Ou seja, basta ao Tricolor um empate na volta para garantir lugar nas semifinais. Uma derrota por um gol de diferença para o Decisão levará o confronto para as penalidades. Por mais, o representante de Goiana estará classificado. O ganhador do embate pega o Náutico nas semifinais.
"Nada está ganho. A gente sabe que é um adversário perigoso. Eles não desistem do jogo. A gente precisa jogar e fazer o placar na nossa casa", afirmou o técnico do Santa, Fábio Cortez.
Trunfo
Para seguir vivo na luta pelo título estadual, o Santa também conta com um trunfo: as bolas paradas de Willian Júnior. O segundo gol diante do Decisão, marcado por Matheus Vinícius, saiu de uma cobrança de falta do meia.
"A gente tem muito carinho pela bola parada. Pela minha formação, eu sempre fui muito cuidadoso na bola parada e a gente treina muito. Estamos focando muito nisso, nas movimentações para impressionar o adversário e a gente vai seguir estudando para ver qual a melhor jogada", disse o treinador.
Willian tinha perdido espaço na equipe titular do Santa à época em que o clube era comandado pelo técnico Marcelo Cabo. Mas desde que Fábio Cortez assumiu e mudou o padrão tático, o meia ganhou mais minutos e já anotou cinco assistências no Pernambucano.
"Ele vem desde o ano passado, na fase final do Campeonato Brasileiro, sendo o maior garçom das bolas paradas. Acho que se encontrou ao lado do Patrick Allan, junto ao Vitinho, sempre flutuando e trocando de posição. Acredito que a tendência é evoluir porque ele está fazendo uma função nova. Estamos colocando um quadrado atrás do Quirino para abastecer com chances de gol, com a última bola. Começamos a fazer isso há pouco tempo, mas creio que eles estão pegando entrosamento", concluiu.
Voltas
O Santa Cruz está no aguardo do retorno de dois jogadores que se recuperam de lesões musculares: o zagueiro Eurico e o atacante Renato. O primeiro se machucou no Clássico das Multidões, contra o Sport, na Ilha do Retiro, enquanto o segundo foi diagnosticado com o problema após o Clássico das Emoções, perante o Náutico, na Arena de Pernambuco.
Ficha técnica
Santa Cruz
Rokenedy; Israel, Matheus Vinícius, Ianson e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Willian Jr. e Patrick Allan; Vitinho e Quirino. Técnico: Fábio Cortez.
Decisão
João Gabriel; Kauan Diego, Rael, Victor Ramon e Matheus Rodrigues; Kayo Bahia, Fernando Portel e Alexandre Melo; Matheus Mosquito, Pablo e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini
Local: Arruda (Recife/PE)
Horário: 18h
Árbitro: Hugo Figueiredo. Assistentes: Bruno Vieira e Manoel Barbosa
Transmissão: Canal GOAT, TV FPF e TV Globo