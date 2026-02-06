Sex, 06 de Fevereiro

Santa Cruz x Decisão será no Arruda e de portões fechados

Em nota, Tricolor informou que a Arena de Pernambuco, palco que receberia o duelo, não estará disponível

Estádio do Arruda, do Santa Cruz Estádio do Arruda, do Santa Cruz  - Foto: Rafael Vieira/FPF

Marcado anteriormente para acontecer na Arena de Pernambuco, o duelo deste domingo (7), entre Santa Cruz e Decisão, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano 2026, teve mudança de local. O jogo que vale vaga na semifinal do torneio será agora no Arruda, de portões fechados.

Em nota, o Santa informou que tentou a Arena está indisponível para receber o jogo e informou ainda que tentou viabilizar outros estádios para contar com presença da massa coral, mas não obteve êxito.

No jogo de ida, em Goiana, o Santa venceu por 2x1. Basta um empate para avançar de fase e encarar o Náutico. Se for derrotado por um gol para o Decisão, o confronto vai para as penalidades.

