Futebol Pernambucano Santa Cruz x Decisão: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Estreia do Tricolor acontece neste domingo (11), às 18h, na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz começa, neste domingo (11), a sua trajetória no Campeonato Pernambucano 2026 com um grande objetivo: encerrar o jejum de quase dez anos sem título na competição. O primeiro capítulo será diante do Decisão, na Arena de Pernambuco.

Equipe que fez a maior pré-temporada entre os concorrentes, foram sete semanas de preparação, o Santa chega já bem experimentado e com um espinha dorsal definida do time titular.

Ao longo de quase dois meses de preparação, o Tricolor realizou quatro movimentações, a última em amistoso internacional diante do Defensa y Justicia, que terminou com vitória dos argentinos por 1x0, no Arruda.

Ainda assim, o cenário é bastante otimista no clube. Dentro do elenco, as análises foram positivas dos testes e as expectativas são grandes, como destrinchou o treinador Marcelo Cabo..

“Temos uma expectativa muito grande pelo Pernambucano, a gente sabe que toda vez que o Santa Cruz entra nessa competição, o clube entra almejando título”, iniciou o técnico.

“Nós precisamos passar por metas e etapas. Nessa fase de classificação, nós precisamos nos classificar entre os dois primeiros, para ter vaga direta na semifinal. Daí em diante é buscar o título. Não pode ser diferente. São dez anos sem conquistas e essas semanas de preparação foram importantes”, concluiu Marcelo Cabo.

Base

Diferente do que pôde fazer nas últimas temporadas, dessa vez o Santa Cruz conseguiu manter uma parte significativa do elenco do ano passado. Agregando os jogadores que chegaram, o trabalho foi de deixar o elenco alinhado num mesmo nível.

Lance do amistoso entre Santa Cruz e Defensa y Justicia, na última quinta-feira (08) - Foto: Evelyn Victória/SCFC

“A gente usou essa fase de pré-temporada para colocar a equipe de maneira homogênea possível, mas é óbvio que a gente não começa o campeonato 100% do jeito que a gente quer. Ainda assim, entendemos que começamos numa condição satisfatória”, declarou o treinador coral.

Dentro de campo, a expectativa é que o Santa comece com praticamente a mesma formação que veio apresentando ao longo dos jogos de pré-temporada. A única ausência mais sentida de última hora é a do zagueiro Ianson, que sentiu lesão muscular no último amistoso e deve dar lugar para o experiente William Alves.

Caboclinho

Quadrifinalista na temporada passada, o Decisão agora está de casa nova e representará Goiana, cidade do litoral norte pernambucano. Na temporada passada, o clube disputou a competição na cidade de Sertânia.

Mesmo com a mudança de praça e até de mascote, que agora é representado pelo Caboclinho, o time mais andarilho do estado manteve alguns nomes importantes da sua história recente, como o centroavante Bambam e o meia-atacante Matheus Mosquito.

Em 2026, a equipe viverá um momento inédito até então. Pela primeira vez na história, o Decisão terá calendário completo, sendo um dos representantes de Pernambuco na Série D deste ano.



Ficha técnica

Santa Cruz: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, William Alves e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

Decisão: João Gabriel; Kauan Diego, Ruan Robert, Victor Ramon e Matheus Rodrigues; Kayo Bahia, Éder Monteiro e Fernando Portel; Matheus Mosquito, Richarles e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Michelangelo Almeida (PE)

Assistentes: Humberto Martins e Túlio Caldas (ambos PE)

Transmissão: TV Globo/Premiere

