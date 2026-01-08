Qui, 08 de Janeiro

quinta08/01/2026
Futebol

Santa Cruz x Defensa y Justicia: saiba onde assistir ao primeiro amistoso do clube em 2026

Partida acontece nesta quinta-feira (08), às 16h, no Arruda

Estádio do Arruda Estádio do Arruda  - Foto: Divulgação/ Santa Cruz

O Santa Cruz entra em campo pela primeira vez em 2026, nesta quinta-feira (08), em jogo amistoso diante dos argentinos do Defensa y Justicia. A bola rola a partir das 16h, no estádio do Arruda, sem a presença de público. 

O confronto surge após a grande polêmica envolvendo o cancelamento da partida da Vitória Cup, que seria realizada neste mesmo dia e na Arena de Pernambuco, por conta de desacordos comerciais. 

O elenco tricolor vem de quase sete semanas de treinamentos e realizou até aqui três movimentações de pré-temporada: vitória por 1x0 diante do Laguna-RN; goleada de 7x1 contra o Santa Cruz-RN; e empate em 1x1 ao enfrentar o Murici-AL. 

Até aqui, o treinador Marcelo Cabo vem trabalhando basicamente a mesma espinha dorsal da equipe desde o começo dos trabalhos. Em resumo, o Tricolor vem começando da seguinte forma: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino. 

A única alteração que ocorreu no 11 inicial foi a saída de Ariel, por conta de uma tendinite solear do centroavante argentino. Outro nome que era previsto no time titular era o lateral-esquerdo Alex Ruan, mas uma entorse no joelho deixou o atleta de fora até aqui. 

Para o ano de 2026, o Santa realizou até aqui apenas 11 contratações, permanecendo com boa parte do elenco da temporada passada; contudo, o Tricolor buscou ser assertivo nos reforços que buscou, tanto que, seis deles já estão no considerado time titular: Pedro Costa, Ianson, Andrey, Patrick Allan, Robinho e Quirino. 

Para o volante Andrey, o teste diante do Defensa y Justicia vai ser um bom termômetro para a Cobra Coral iniciar o ano. "O Defensa y Justicia é uma equipe qualificada, acostumada a jogar Libertadores e Sul-Americana, então acho que será um bom teste para a gente, vai nos exigir muito e acredito que estamos preparados para fazer um grande jogo", disse.  

Adversário
O Defensa y Justicia é um time que traz nomes conhecidos do futebol pernambucano. Treinador do Sport em 2024, Mariano Soso é comandante do Falcão desde a temporada passada. Outro nome que passou pelo Leão e conquistou o acesso à Série A em 2024 e o título pernambucano em 2025 é o atacante Lenny Lobato. 

Contudo, o time de Soso vem de uma temporada decepcionante. Na última edição do Argentino, o Defensa ficou longe das primeiras posições e acumulou quatro derrotas nas últimas rodadas que disputaram. 

Santa Cruz x Defensa y Justicia - saiba onde assistir
Data: 08/01
Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)
Horário: 16h
Transmissão: TV Coral

