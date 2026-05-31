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Futebol Santa Cruz x Ferroviária: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Tricolor do Arruda pode entrar no G8 da Série C se vencer

O treinador do Santa Cruz, Cristian de Souza, elegeu a prioridade para o jogo deste domingo (31), às 16h, na Arena de Pernambuco, diante da Ferroviária, pela nona rodada da Série C. Para o comandante coral, além de vencer, o time precisa evoluir ofensivamente e mostrar a sua força nos dois lados do campo.

O Santa Cruz inicia a rodada na 11ª posição com 11 pontos. Logo na frente, a Ferroviária vem na décima posição com um ponto a mais. Como a diferença para o primeiro time dentro do G8, o Floresta, é mínima, o duelo pode ser tratado como de ‘seis pontos’ para o time tricolor e uma vitória significará estar na zona de classificação.

Para que esse objetivo seja concretizado, a Cobra Coral imagina que será necessário aliar a solidez defensiva que vem apresentando - segunda melhor defesa da competição com apenas seis gols sofridos - com uma maior criatividade no setor de ataque, para assim quebrar os bloqueios adversários.

“A gente elegeu esse foco, temos essa prioridade, já estamos colocando isso na prática e ao passar dos jogos, com as sessões de treinamentos, a Série C proporciona ter uma semana cheia, tenho certeza que vamos evoluir nos aspectos ofensivos, que será uma necessidade nossa para ganhar os jogos em casa”, disse o técnico do Santa Cruz, Cristian de Souza.

Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz, prega necessidade de equilíbrio para o time - Foto: Sávyo Miguel/FPF

Mudanças

Mas esse equilíbrio precisará de um bom gerenciamento do comandante. Enquanto o Santa tem os retornos do lateral-direito Thiago Ennes, o volante Silva, e os atacantes Vitinho e Everaldo, por outro lado, tem a ausência do zagueiro William Alves, um dos pilares do time defensivamente, que fica fora por lesão.

As opções para substituir o capitão ficam pelo retorno de Eurico no miolo de zaga e a volta de Thiago Ennes no time titular ou, a permanência de Eurico na lateral e a utilização de Edson Miranda.

Thiago Ennes, lateral-direito do Santa Cruz, retorna após período lesionado - Foto: Divulgação/@thiagoennes96

Ainda assim, o treinador mostra confiança no elenco e diz que também acredita na força da torcida, que já garantiu mais de 10 mil ingressos vendidos para o duelo.

“Nosso grupo é experimentado, muito maduro, estão num bom momento anímico, confiante, mas tenho certeza que o nosso torcedor sabe entender a competição, ele vai apoiar, vai ser o nosso 12º jogador, mas vai ser um jogo decidido no detalhe e precisaremos estar concentrados para ultrapassar as adversidades.

Ficha técnica

Santa Cruz: Thiago Coelho; Thiago Ennes (Edson Miranda), Eurico, Jefferson e Zé Mário; Pedro Favela, Léo Costa (Silva), Vitinho, Everaldo e Ronald; Quirino (Eron). Técnico: Cristian de Souza.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Felipe Rodrigues), Gustavo Medina, Zé Vitor e Eduardo; Ricardinho (Raoni), Rafael Carrilho e Albano; Vitor Barreto (Allison), Denílson (Thiago) e Douglas Skilo. Técnico: Rogério Corrêa



Horário: 16h

Local: Arena de Pernambuco (Recife/PE)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto e Renato Gomes Tolentino (ambos DF)

Transmissões: Band e SportyNet



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