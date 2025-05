A- A+

Futebol CBF altera data de jogos entre Santa Cruz x Ferroviário e Treze x Central, pela Série D; confira Tricolor recebe o Ferroviário no Arruda, enquanto a Patativa vai a Campina Grande para enfrentar a equipe paraibana

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou, nesta quinta-feira (22), a data e o horário do confronto entre Santa Cruz x Ferroviário, válido pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A mudança ocorreu por ajustes na tabela.

Anteriormente marcado para o sábado (31), às 16h, o duelo foi adiado e agora acontecerá no domingo (1º), às 17h. O local do jogo permanece o mesmo: o estádio do Arruda.

Treze x Central

Outra partida que sofreu alteração foi Treze x Central, válida pela mesma rodada. Marcado anteriormente para o domingo (1º), o jogo passou para o sábado (31). O horário e o local foram mantidos: 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande/PB.

Série D

Antes do compromisso diante do Ferroviário, o Santa Cruz entra em campo neste domingo (25), às 16h30, para enfrentar o Sousa, no interior paraibano.

Já a Patativa recebe o Horizonte no Lacerdão, também no domingo, às 16h. Ambos os jogos são válidos pela sexta rodada da Série D.

Com 13 pontos, a Cobra Coral lidera o Grupo A3 da competição, enquanto a equipe de Caruaru, com sete pontos, figura na quarta colocação.

