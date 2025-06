A- A+

Série D Santa Cruz x Ferroviário: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Duelo acontece neste domingo (01), às 17h, no Arruda

Santa Cruz e Ferroviário encerram, neste domingo (01), o primeiro turno da fase de grupos da Série D. A bola rola a partir das 17h, no Arruda.

Já com sua melhor campanha neste recorte, o Tricolor quer se aproximar ainda mais dos ‘sonhados 23 pontos’, pontuação ‘mínima’ projetada para garantir uma vaga no mata-mata, e manter-se no exclusivo grupo de times invictos.

Líder isolado do Grupo A3, o Santa Cruz já soma 16 pontos. Além da pontuação histórica que vem fazendo, a Cobra Coral tem um dos melhores ataques e a defesa menos vazada, apenas dois gols sofridos. Por outro lado, o Ferroviário soma nove pontos e é o atual quarto colocado.

Tabu

Para dar sequência no que vem construindo, o Tricolor pernambucano terá que produzir um fato inédito: vencer o Ferroviário no Arruda. Em três partidas no Recife, o Tubarão da Barra venceu um duelo e saiu com o empate nas outras duas oportunidades.

Ferroviário é um adversário indigesto ao Santa Cruz no Arruda - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco



O treinador do Santa Cruz, Marcelo Cabo, falou sobre o adversário deste domingo e revelou que enxerga o Tubarão da Barra como o time mais perigoso dentro da chave.

“A gente vai enfrentar nossa sexta equipe dentro da chave e vamos fechar todas. E, taticamente, não é que seja a mais organizada, mas é um time que tem os conceitos bem implementados. É a equipe que vai nos trazer mais dificuldades”, afirmou Cabo.

Arruda

Após dois jogos longe do Arruda, o Tricolor retornou com seis pontos na bagagem. Com mais de 20 mil torcedores presentes de média, a expectativa é de usar a força da torcida para encaminhar de vez a classificação.

“Voltamos a jogar no Arruda, depois que a gente sai e traz 100% dos pontos, o que não é uma tarefa fácil. Voltar a jogar em casa, diante do nosso torcedor, espero que o Santa continue pontuando para alcançar o número mágico o mais rápido possível para a classificação”.

Ainda mais, o retrospecto do Ferroviário, fora de casa, anima a Cobra Coral. Todos os pontos do time cearense foram conquistados como mandante. Em todas as oportunidades que jogou como visitante na Série D foi derrotado.

Time

Dentro de campo o Santa Cruz terá algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Sousa, na semana passada. Suspensos, os volantes Gabriel Galhardo e Pedro Favela ficam de fora da relação neste jogo.

Por outro lado, o lateral-direito Israel volta a ficar à disposição após cumprir suspensão; Thiago Galhardo, poupado na última partida, também deve voltar aos 11 iniciais do Tricolor.

Thiago Galhardo (centro) trabalhou normalmente ao longo da semana - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

Ficha técnica - Santa Cruz x Ferroviário

Santa Cruz: Felipe Alves; Israel (Toty), Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues; Wagner Balotelli, Lucas Bessa (Jonatas Paulista) e Willian Jr; Thiaguinho, Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Ferroviário: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso, Jefão e Ailton Santos; Ramires, Willyam Maranhão e Gharib; Felipe Cruz e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.

Data: 01/06

Horário: 17h

Local: Estádio do Arruda (Recife/Pernambuco)

Árbitro: Bruno Nogueira Prado (BA)

Assistentes: Tulio de Farias e Dhiego Cavalcanti (ambos PE)

Transmissão: TV Coral



