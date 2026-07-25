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Série C Santa Cruz x Figueirense: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Tricolor do Arruda poderá assumir a liderança da Série C em caso de vitória e combinação de resultados

O Santa Cruz veio de baixo, foi subindo aos poucos, se estabeleceu no local onde queria estar, mas ainda não parece satisfeito e vai atrás de mais. Neste sábado (25), às 17h, na Arena de Pernambuco, o Tricolor enfrenta o Figueirense de olho na liderança da Série C e de ficar ainda mais próximo da classificação matemática à segunda fase da competição.

Terceiro colocado com 24 pontos, o Santa vem de três vitórias consecutivas e já faz a contagem regressiva para se classificar dentro dos oito primeiros. Do outro lado, o Figueira não vence há quatro jogos, ocupa a 16ª colocação com 17 pontos.

Mesmo implementando um aproveitamento acima de 74% desde que chegou, o treinador do Santa Cruz, Cristian de Souza, admite que o time já possui uma identidade, mas afirma que ainda é necessário seguir crescendo.

“Nosso desempenho vem melhorando jogo a jogo, ainda acho que estamos longe do ideal para poder brigar pelo acesso, precisamos melhorar. Mas a gente já tem uma cara, temos uma identidade, o difícil é também manter isso. Passo a passo, oportunizando a maioria dos jogadores, deixando eles sempre em alerta, prontos, porque essa é a nossa preocupação”, refletiu o treinador coral.

Cristian de Souza, treinador do Santa Cruz, projeta um duelo complicado diante do Figueirense - Foto: Sávyo Miguel/FPF

Para isso, o técnico enxerga o duelo contra o Figueirense como um bom teste e que dificuldades serão encontradas dentro de campo.

“Esse jogo contra o Figueirense é para a gente manter esse bom desempenho, seguir nossa evolução, mas sabendo que vamos enfrentar um adversário bem organizado e que vai nos trazer muitas dificuldades dentro de casa”, projetou.

Público

Com mais de 25 mil ingressos garantidos antecipadamente, o duelo deve marcar o maior público da atual edição da Série C. Querendo construir uma maior sintonia da arquibancada com o gramado, Cristian ressaltou que os torcedores estão percebendo melhor as características do atual time do Santa.

“Eles são importantes para trazer essa força e essa energia até o último minuto. Vejo o torcedor um pouco mais controlado na sua ansiedade, sabe que o jogo dura bastante tempo. É ótimo ter o torcedor ao nosso lado, ver que estão voltando e acreditando novamente, então vamos criar essa sintonia com eles”, analisou.

Ficha técnica



Santa Cruz: Gabriel Souza; Eurico, William Alves, Edson Miranda (Matheus Vinícius) e Alex Ruan; Pedro Favela, Renato (Silva), Vitinho, Everaldo e Ronald; Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

Figueirense: Fabrício; Léo Maia, Lucas Dias, Leonan e Ryan Carlos; Renan Areias, Raynan e Dudu; Zé Carlos, Igor Bolt e Emerson Galego. Técnico: Raul Cabral.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves (PR)

Assistentes: Weber Felipe Silva e Heitor Alex Eurich (ambos PR)

Transmissões: Band e SportyNet

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