Santa Cruz x Floresta: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

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Quase metade da fase final já foi percorrida até aqui, com muito êxito, mas nada está definido e toda prudência para não deixar o acesso escorrer pelos dedos será necessária. Neste domingo (20), o Santa Cruz recebe o Floresta diante de mais de 45 mil torcedores na Arena de Pernambuco, às 16h, com o intuito de seguir apresentando força em mais uma decisão.

Com vitórias nas duas primeiras rodadas do quadrangular final, o Santa é o líder isolado do Grupo B com seis pontos. O Floresta aparece atualmente na terceira posição com três pontos e também segue presente na busca pelo acesso.

Inserido em um cenário favorável e com a probabilidade de acesso à Série B em 88.2%, segundo o Chance de Gol, mais uma vitória assegura praticamente a passagem da Cobra Coral para divisão de cima, precisando de um ou dois pontos mais para fechar a conta no returno.

Mesmo assim, o ambiente do Tricolor do Arruda é de bastante atenção e o treinador Cristian de Souza assegurou que o plantel não irá confundir “confiança com oba-oba”.

“A gente tem essas seis finais para jogar, já foram duas. Agora nós vamos para a nossa terceira final e repetindo aquelas palavras que costumo falar: equilíbrio, organização, análise, jogo a jogo, isso não muda”, disse o treinador do Santa Cruz.

Formação

Assim como na rodada anterior, o Santa Cruz não terá à disposição o atacante Ronald, que segue com lesão muscular na perna. A alternativa que Cristian utilizou foi a utilização de Alex Ruan na segunda linha, atuando como uma espécie de meia-esquerda.

Willian Jr., ao lado de Alex Ruan, pode ser uma das alternativas para substituir Ronald diante do Floresta - Foto: Rafael Vieira/FPF

Atuando em casa e em um contexto que precisa ser mais ofensivo, apesar de não confirmar e fazer mistério, o treinador dá indícios que a formação será diferente. A expectativa é que um zagueiro continue fazendo uma das laterais e libera um meia ofensivo pelo setor.

“Vamos com uma equipe equilibrada, organizada no aspecto ofensivo e defensivo”, iniciou Cristian de Souza.

Adversário

Mas o professor fez questão de alertar que espera um Floresta com uma posta inteligente e que trará dificuldades, sem esquecer de elogiar o técnico Leston Jr., o terceiro trabalho mais longevo do futebol brasileiro.

“Vai ser um jogo de paciência, de calma e de organização de ambos os lados. Vamos atentos ao time do Floresta, que é muito bem treinado pelo Leston Jr., um treinador que conhece muito a competição, conhece muito aqui o Santa Cruz, conhece a cobrança da nossa torcida, o ambiente da arena, mas a gente também conhece eles”, garantiu.



Ficha técnica

Santa Cruz: Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Matheus Vinícius e Alex Ruan; Pedro Favela, Silva, Renato, Everaldo e Willian Jr; Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Floresta: Dheimison; João Victor, Zulu e Islan; Caíque, Garraty, Natan, Nonato e Eliandro; Rafinha e Daniel Baianinho. Técnico: Leston Jr.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini e Juliana Vicentin (ambos SP)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Transmissão: SportyNet



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