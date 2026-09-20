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Série C

Santa Cruz x Floresta: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

Tricolor busca terceira vitória consecutiva no quadrangular final

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Santa Cruz contará com cerca de 45 mil vozes para vencer o Floresta e encaminhar o acessoSanta Cruz contará com cerca de 45 mil vozes para vencer o Floresta e encaminhar o acesso - Foto: Rafael Vieira/FPF

Quase metade da fase final já foi percorrida até aqui, com muito êxito, mas nada está definido e toda prudência para não deixar o acesso escorrer pelos dedos será necessária. Neste domingo (20), o Santa Cruz recebe o Floresta diante de mais de 45 mil torcedores na Arena de Pernambuco, às 16h, com o intuito de seguir apresentando força em mais uma decisão. 

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Com vitórias nas duas primeiras rodadas do quadrangular final, o Santa é o líder isolado do Grupo B com seis pontos. O Floresta aparece atualmente na terceira posição com três pontos e também segue presente na busca pelo acesso. 

Inserido em um cenário favorável e com a probabilidade de acesso à Série B em 88.2%, segundo o Chance de Gol, mais uma vitória assegura praticamente a passagem da Cobra Coral para divisão de cima, precisando de um ou dois pontos mais para fechar a conta no returno.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Mesmo assim, o ambiente do Tricolor do Arruda é de bastante atenção e o treinador Cristian de Souza assegurou que o plantel não irá confundir “confiança com oba-oba”. 

“A gente tem essas seis finais para jogar, já foram duas. Agora nós vamos para a nossa terceira final e repetindo aquelas palavras que costumo falar: equilíbrio, organização, análise, jogo a jogo, isso não muda”, disse o treinador do Santa Cruz. 

Formação
Assim como na rodada anterior, o Santa Cruz não terá à disposição o atacante Ronald, que segue com lesão muscular na perna. A alternativa que Cristian utilizou foi a utilização de Alex Ruan na segunda linha, atuando como uma espécie de meia-esquerda. 

Willian Jr., ao lado de Alex Ruan, pode ser uma das alternativas para substituir Ronald diante do FlorestaWillian Jr., ao lado de Alex Ruan, pode ser uma das alternativas para substituir Ronald diante do Floresta - Foto: Rafael Vieira/FPF

Atuando em casa e em um contexto que precisa ser mais ofensivo, apesar de não confirmar e fazer mistério, o treinador dá indícios que a formação será diferente. A expectativa é que um zagueiro continue fazendo uma das laterais e libera um meia ofensivo pelo setor. 

“Vamos com uma equipe equilibrada, organizada no aspecto ofensivo e defensivo”, iniciou Cristian de Souza. 

Adversário
Mas o professor fez questão de alertar que espera um Floresta com uma posta inteligente e que trará dificuldades, sem esquecer de elogiar o técnico Leston Jr., o terceiro trabalho mais longevo do futebol brasileiro.  

“Vai ser um jogo de paciência, de calma e de organização de ambos os lados. Vamos atentos ao time do Floresta, que é muito bem treinado pelo Leston Jr., um treinador que conhece muito a competição, conhece muito aqui o Santa Cruz, conhece a cobrança da nossa torcida, o ambiente da arena, mas a gente também conhece eles”, garantiu. 

Ficha técnica

Santa Cruz: Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Matheus Vinícius e Alex Ruan; Pedro Favela, Silva, Renato, Everaldo e Willian Jr; Eron. Técnico: Cristian de Souza. 

Floresta: Dheimison; João Victor, Zulu e Islan; Caíque, Garraty, Natan, Nonato e Eliandro; Rafinha e Daniel Baianinho. Técnico: Leston Jr. 

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)
Horário: 16h
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Luiz Alberto Andrini e Juliana Vicentin (ambos SP)
VAR: Rodrigo Guarizo (SP)
Transmissão: SportyNet
 

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