Santa Cruz x Fortaleza: confira escalações e saiba onde assistir

Vencer e secar. Os dois passos do Santa Cruz para o confronto desta quarta (22), no Arruda, contra o Fortaleza, pela última rodada da Copa do Nordeste. Para se classificar para as quartas de final da competição, os pernambucanos precisam ganhar e torcer pelo tropeço de outra equipes da chave.



Para avançar ao mata-mata, só a vitória interessa ao Santa Cruz, hoje em quinto no Grupo B, com nove pontos. Mas não será suficiente. Também será preciso secar Náutico (4º, com 10), Sergipe (3º, com 10) ou ABC (2º, com 11).



Os sergipanos pegam o Sampaio Corrêa, no Batistão. Os potiguares encaram o Fluminense/PI, no Frasqueirão, enquanto o rival pernambucano recebe o Fortaleza, nos Aflitos.





Santa Cruz e Fortaleza já se enfrentam 34 vezes na história. São 16 vitórias cearenses, 10 pernambucanos e oito empates.



Onde assistir?



O confronto entre Santa Cruz e Fortaleza será transmitido na TV Jornal, na ESPN, além dos streaming Star+, Nosso Futebol e DAZN.



Prováveis escalações



Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Marcus Vinícius (Ítalo Silva); Baraka, Anderson Paulista; Felipe Gedoz, Chiquinho, Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro



Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto; Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules e Pochetinno; Romarinho e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Vojvoda



Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL). Assistentes: Esdras Mariano da Lima Albuquerque e Maxwell Rocha Silva (ambos de AL)

