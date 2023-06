A- A+

Futebol Santa Cruz x Globo: veja escalações e onde assistir Equipes duelam nesta quarta (14), às 20h, no Arruda, pela Série D do Campeonato Brasileiro

Santa Cruz e Globo voltam a se enfrentar na Série D do Campeonato Brasileiro. Após o confronto do último domingo (11), no Barretão, vencido pelos pernambucanos por 2x0, os clubes duelam agora no Arruda, na abertura do returno do Grupo 3.

Para o confronto, o técnico Felipe Conceição terá o desfalque do meia Nadson, que recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada anterior. Na vaga, o Tricolor terá o regresso do volante Pingo, que desfalcou a equipe no jogo passado. O volante Fabrício pode jogar mais adiantado no meio. Na zaga, Italo Melo será poupado e Yan Oliveira será o substituto.

Onde assistir?

O confronto entre Santa Cruz e Globo será transmitido no streaming F.Sports.TV

Prováveis escalações

Ficha técnica



Santa Cruz

Michael;Rhuan Rodrigues, Eduardo Guedes,Yan Oliveira e Marcus Vinícius; Emerson Souza, Fabrício e Pingo; Lucas Silva, Pipico e Emerson Galego. Técnico: Felipe Conceição



Globo-RN

Luiz Henrique; Jonathan, Raniery, Arthur e Pedro; Marquinhos, Luan e Erick; Ivanaldo, João Victor e Gleydson. Técnico: André Caldas



Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC). Assistentes: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto e Dhiego Cavalcanti Pereira

