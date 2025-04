A- A+

Tricolor Santa Cruz x Horizonte: confira prováveis escalações do confronto da Série D Partida acontece neste domingo (27), às 17h, no Estádio do Arruda

O Santa Cruz entra em campo no Arruda, neste domingo (27), às 17h, com dois objetivos bem claros: vencer a equipe do Horizonte/CE e, se possível, melhorar o desempenho. Contudo, Marcelo Cabo, treinador tricolor, deixa bem claro que o mais importante é sair com os três pontos nesta 2ª rodada da Série D.

“A gente estreia em casa e começar a competição com seis pontos é muito importante. É um jogo decisivo nesse início”, afirmou o comandante tricolor.

Com os três pontos conquistados na primeira rodada, o Santa divide a liderança do Grupo A3 com Central e o seu xará Santa Cruz/RN. Por outro lado, o Horizonte/CE somou um pontinho na semana passada e aparece na quinta colocação.

Após uma semana preparando o time tricolor para o duelo diante dos cearenses, Cabo demonstra esperança que o time demostre indícios de melhoras quanto antes.

“Sempre o mais importante é o resultado. Às vezes pensamos uma situação para o jogo, ele não se encaixa, e a gente tem que usar aquelas ferramentas momentâneas para que possamos buscar a vitória, foi isso que aconteceu contra o Treze. Espero que possamos levar a campo aquilo que estamos treinando para que a equipe continue evoluindo. Se a gente sair com um bom desempenho e o resultado positivo, vou sair bastante satisfeito”.

Mudanças

Já após a estreia contra o Treze, Marcelo Cabo projetava mais mudanças no time. Com a lesão de Toty na lateral-direita e a suspensão de Yuri Ferraz (gancho por escalação irregular na Série C de 2024), Israel assume a função na equipe.

Outras entradas podem ocorrer pensando na postura mais defensiva que o adversário de assumir no Arruda. “Tivemos uma semana muito boa de treinamentos, já formatando uma equipe ideal e competitiva para esse jogo contra o Horizonte. Com a baixa do Toty e a suspensão do Yuri Ferraz, entra naturalmente o Israel na lateral-direita”, garantiu Marcelo Cabo.

Toty está fora por lesão no joelho direito - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Atenção

Um tema amplamente debatido ao longo da semana foi o retrospecto do Horizonte em 2025. Com apenas oito jogos na temporada, o Galo do Tabuleiro venceu o primeiro jogo no ano e não conseguiu mais resultados positivos, acumulando empates e derrotas.

Porém, na estreia contra o América/RN, jogando em casa, o time cearense mostrou competitividade, conseguindo, principalmente na etapa final, boas situações em contra-ataques. Marcelo Cabo pede atenção ao Santa Cruz no duelo e enfatiza que cada jogo é uma história.

Horizonte ficou no 0x0 diante do América/RN - Yorran Vieira/Horizonte

“Cada jogo é um novo momento para equipe, uma nova oportunidade para o Horizonte buscar os resultados positivos e performar. A gente não pode se apegar ao retrospecto do adversário, temos que pegar o último jogo dele, que foi muito competitivo diante do América/RN. Temos que jogar com bastante atenção”, afirmou.

Patativa

Também neste domingo, mas às 16h30, o Central visita o Sousa, no Marizão. Querendo prolongar o bom momento em Caruaru e se aproveitar de uma possível instabilidade do Dino, o técnico Leandro Sena procura a receita para vitória.

“Contra o Sousa vai ser uma partida dificílima, mas estamos empenhados de conseguir o resultado lá. Eles começaram com uma derrota frente ao Santa Cruz/RN, então vão fazer de tudo para querer vencer. Temos que nos aproveitar desse momento para trazer um resultado positivo”, disse Sena, que dirigiu a equipe paraibana no ano passado.



Ficha Técnica - Santa Cruz x Horizonte

Santa Cruz: Felipe Alves; Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues; Wagner Balotelli (Gabriel Galhardo), Pedro Favela e João Pedro (Willian Jr); Geovany Soares, Thiaguinho e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Horizonte: Wilquer; Dieguinho, Igor Ribeiro, Dedé e Raphinha; Cleyton, César Sampaio, Tiago Cunha, Janeudo e Leozinho; Dentinho. Técnico: Leandro Campos.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Horário: 17h

Data: 27/04

Árbitro: Michael Vinicius Santos Freitas (SE)

Assistentes: Victor Matheus de Lavor e Matheus Valentim da Silva (ambos PE)



