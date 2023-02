A- A+

Adiado Santa Cruz x Íbis, antes marcado para esta sexta (10), é adiado pela FPF sem nova data definida A partida aconteceria 48 horas depois do confronto contra o Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) adiou a partida entre Santa Cruz e Íbis que seria disputada na próxima sexta-feira (10), no Arruda. O confronto, válido pela nona rodada do Campeonato Pernambucano, ainda não tem uma nova data definida.

Santa Cruz x Íbis ainda não tem uma nova data. Foto: Reprodução

O adiamento da partida aconteceu pelo fato do Santa Cruz jogar nesta quarta (08), contra o Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste. O jogo diante do Íbis aconteceria 48 horas depois, sem um tempo de recuperação.

Estava no planejamento do técnico Ranielle Ribeiro colocar um time alternativo no Nordestão, por priorizar o Estadual.

Esse já é o segundo jogo adiado do Santa Cruz na competição. A partida contra o Retrô, pela primiera rodada foi remarcada para o dia 25 de fevereiro.

Outra partida do Tricolor do Arruda que pode ser adiada é o clássico contra o Sport, pela Copa do Nordeste. O jogo está marcado para o dia 17 de fevereiro, data de abertura do Carnaval.

