Santa Cruz x Íbis: confira escalações e saiba onde assistir

Em jogo atrasado pela nona rodada do Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Íbis se enfrentam, nesta terça (28), no Arruda. O Tricolor é o quinto colocado, com 15 pontos, enquanto o Pássaro Preto está em 11°, com nove.



Para conquistar lugar na Série D do Campeonato Brasileiro 2024, o Santa Cruz só pode ficar atrás na primeira fase de uma equipe que está em divisão igual ou inferior. Em quinto, com 15 pontos, o Tricolor está abaixo de duas: Retrô, em segundo, com 24, e Petrolina, quarto, com 19. Não há mais como ficar à frente da Fênix, então só resta secar a Fera Sertaneja.



Para superar o Petrolina, o Santa precisa ganhar do Íbis e, na rodada final, vencer o Belo Jardim, no Sesc Mendonção. Depois, torcer para os sertanejos não vencerem o Náutico, nos Aflitos. Se ganhar uma e empatar outra, o Tricolor chegará aos mesmos 19 pontos do concorrente, mas ficará abaixo pelo critério de vitórias.





Onde assistir?



O confronto será transmitido no streaming "Nosso Futebol"



Prováveis escalações



Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Marcus Vinicius ; Arthur, Anderson Paulista; Felipe Gedoz, Chiquinho, Lucas Silva e Pipico. Técnico: Felipe Conceição



Íbis

Lucas Peixe; Kelvin, Fabrício, Gabriel Santos e Celestino; Clebson, Jean Conca, Jailton e Wanderson; Índio e Thoni Brandão. Técnico: Rafael Santiago



Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 20h30

Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo. Assistentes: Marcelino Castro de Nazare e Marcos Felipe Angelo da Silva

Transmissão: Nosso Futebol

