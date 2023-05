A- A+

Santa Cruz Santa Cruz x Iguatu-CE na estreia da Série D vai ter transmissão? Entenda a situação O Tricolor do Arruda faz seu primeiro jogo na quarta divisão nesta segunda-feira (8), às 20h, no Arruda

Mais de um mês depois do último jogo, contra o Petrolina pelo Estadual, o Santa Cruz volta a campo nesta segunda-feira (8) em sua estreia na Série D. A partida diante do Iguatu-CE tem início às 20h, no Arruda. Quem não for ao estádio tricolor não vai poder acompanhar o jogo com imagens, uma vez que não terá transmissão. Entenda a situação:

A Série D do ano passado teve transmissão do InstatTV. O contrato era válido até 2026, porém, a empresa alegou “obstáculos insuperáveis” e rescindiu o vínculo no dia 22 de abril de 2023.

Até o início da quarta divisão, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não fechou com nenhum veículo a transmissão das partidas. Todos os jogos da primeira rodada, que inclui o empate do Retrô contra o Falcon-SE, ficaram "no escuro".

Em contato com a Folha de Pernambuco na última sexta (5), Evandro de Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), disse que a expectativa é de que nesta semana seja divulgado novo detentor dos direitos de transmissão da Série D.

Os clubes não utilizaram o direito da lei do mandante para não perder alguns auxílios concedidos pela entidade CBF.

O Santa Cruz joga pela segunda rodada da competição no próximo domingo (14), fora de casa, contra o Potiguar.

