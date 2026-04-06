Santa Cruz x Itabaiana-SE: veja escalações e onde assistir à estreia tricolor na Série C
A Cobra Coral recebe a equipe sergipana na Arena de Pernambuco nesta segunda-feira (6), na Arena de Pernambuco
O dia da reestreia do Santa Cruz na temporada chegou. Nesta segunda-feira (6), a Cobra Coral recebe o Itabaiana-SE, às 20h, na Arena de Pernambuco, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
O Santa Cruz volta a campo após um hiato de mais de um mês. O último confronto foi contra o Sousa-PB, pela Segunda Fase da Copa do Brasil, que terminou com a eliminação pernambucana nos pênaltis.
A partida contra a equipe sergipana também marca um retorno importante para o Santa Cruz. Depois de quatro temporadas, a Cobra Coral está de volta à Série C.
Nos últimos anos, o Santa Cruz chegou a ficar uma temporada sem disputar competições nacionais e conquistou o acesso em 2025. Ainda aguardando a confirmação da SAF, a torcida coral tem a expectativa de um time que vai brigar pelo acesso à Série B.
Reformulação
Desde o duelo eliminatório, o qual marcou a estreia de Claudinei Oliveira no comando técnico, o Tricolor do Arruda teve uma série de mudanças no elenco e contratou um total de 15 jogadores para a disputa da Série C.
A reformulação atingiu todo o departamento de futebol com as chegadas de Alex Brasil, executivo de futebol, e Moisés Von Ahn, gerente de futebol.
Entre os reforços corais, destacam-se o meia Régis, o centroavante Tiago Marques e o ponta Everaldo.
Dos atletas contratados após o Campeonato Pernambucano, alguns já podem entrar como titulares diante do Itabaiana-SE. Zé Mário, Thiago Ennes, Édson Miranda, Régis e Tiago Marques podem aparecer na escalação inicial.
"Eu acho que as contratações foram muito corretas, muito assertivas, pelo que os atletas já fizeram em outros clubes. A gente procurou contratar jogadores que conhecia o perfil. Esperamos que os atletas possam entregar o que a gente espera deles, e o importante é que a gente tem um leque muito grande para, taticamente, mexer bastante com a equipe" avaliou o técnico Claudinei Oliveira.
Como chega o Itabaiana-SE
O Itabaiana-SE vai disputar em 2026 a Série C pela segunda temporada consecutiva. No Estadual, o Tremendão foi eliminado na semifinal e terminou com a terceira colocação.
Antes de estrear na terceira divisão, a equipe sergipana entrou em campo pela Copa do Nordeste, com um empate sem gols diante do CRB e uma derrota por 3 a 0 para a Juazeirense.
Os visitantes têm um desfalque importante para o duelo na Arena de Pernambuco. O goleiro Léo sofreu uma luxação no dedo da mão esquerda em um treino durante a semana de preparação.
Ficha técnica
Santa Cruz: Gabriel Souza; Thiago Ennes (Israel), Eurico, Édson Miranda e Zé Mário; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Régis; Vitinho, Ronald e Tiago Marques (Quirino). Técnico: Claudinei Oliveira.
Itabaiana-SE: Jefferson; Isaque, Gustavo Fagundes, Ligger e Tarcísio; Lucas Bessa, Karl, Rodrigo Alves e Dione Ribas; Elimar e Luan Silva. Técnico: Gilson Kleina.
Horário: 20h
Local: Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)
Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)
Assistentes: Fabricio Lima Baseggio e Luciane Rodrigues dos Santos (ambos RS)
Transmissão: SportyNet