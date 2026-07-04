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Série C Santa Cruz x Ituano: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Se vencer, Tricolor pode saltar na tabela e se estabelecer dentro do G8

Passada a fase da conquista por um lugar dentro do G8, chegou o momento da consolidação na Série C. Para atingir esse próximo objetivo, o Santa Cruz acredita que tentar encontrar respostas para as retrancas poderá ser a solução para o duelo contra o Ituano neste sábado (04), às 19h30, na Arena de Pernambuco.

O Tricolor começa a rodada na sétima posição com 18 pontos, enquanto o Ituano está um pouco mais acima, na quarta colocação com 19 pontos. Ou seja, caso vença, o time pernambucano pode dar mais um salto na tabela.

Apesar da bola colocação do Santa na competição, muito disso se deve ao que o time vem conseguindo fazer fora de casa. Mais da metade dos pontos foram feitos longe do Recife.

Sem vencer em casa há dois jogos, o volante Fabinho credita essa dificuldade aos sistemas defensivos dos adversários e a dificuldade que o Santa vem enfrentando de quebrar os bloqueios, em especial, das linhas defensivas em bloco baixo.

“O nosso maior desafio será jogar dentro de casa contra equipes fechadas. Você vê na Copa do Mundo algumas seleções com linha de cinco, então você imagina numa Série C, as equipes adversárias vindo aqui e esperando um erro do Santa para sair num contra-ataque, ou até mesmo numa bola parada”, analisou Fabinho, jogador do Santa Cruz.

Tricolor poderá enfrentar mais uma retranca e o volante Fabinho reafirma a necessidade de escapar dessa situação - Foto: Rafael Vieira/FPF

Pensando nos desafios jogo a jogo, o experiente jogador acredita que o treinador Cristian de Souza desenhará a melhor estratégia para furar a defensiva paulista. “Temos um jogo muito difícil contra o Ituano e vamos procurar do início ao fim essa estratégia para conseguir vencer essa partida”, disse Fabinho.

Mudanças

Após 12 rodadas da Terceirona, o Santa não poderá contar com a presença do zagueiro Eurico, pela primeira vez na competição, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, a Cobra Coral contará com os retornos do zagueiro William Alves e o lateral-esquerdo Alex Ruan.

Ficha Técnica

Santa Cruz: Gabriel Souza; Thiago Ennes, William Alves, Edson Miranda e Alex Ruan (Matheus Vinícius); Pedro Favela, Fabinho, Everaldo, Vitinho e Ronald; Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

Ituano: Saulo; Lucas Mota, Léo Coltro, Carlão e Tiaguinho; GW, Kauan Richard, Thássio e Xavier; Neto Berola e Bruno Mezenga (Razera). Técnico: Mazola.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Wagner Francisco Silva (BA)

Assistentes: Ledes José Coutinho e Jamilly Costa (ambos BA)

Transmissão: SportyNet

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