A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz x Jaguar: confira horário, onde assistir e prováveis escalações Decisão para o Tricolor acontece nesta quarta-feira (28), no Arruda com portões fechados

O momento é de lamber as feridas, refletir sobre os erros cometidos e buscar recuperar a rota perdida. Precisando reagir rapidamente no Pernambucano, o Santa Cruz enfrenta o Jaguar, ainda com treinador interino após demissão de Marcelo Cabo, nesta quarta-feira (28), às 16h, com portões fechados no Arruda.

Chegando na quarta colocação, com sete pontos marcados, o Santa vem de duas derrotas seguidas, sendo a última uma goleada por 4x0 diante do Náutico, no Clássico das Emoções. Já o time de Jaguar está no limbo, na sétima posição com três pontos, única colocação em que não é rebaixado, mas que também não avança ao mata-mata.

O cenário em que se encontra o Santa Cruz na véspera da sexta e penúltima rodada do Estadual está muito longe do que foi planejado pelo clube. Caso não vença o próximo jogo e o Sport faça o seu papel contra o Maguary, a Cobra Coral chegará na última rodada já sem chances de terminar a primeira fase dentro G2, que garante vaga na semifinal do torneio e um lugar na Copa do Brasil 2027.

Necessidade

Dessa forma, para chegar à última rodada ainda com chances, os três pontos contra o time de Jaboatão dos Guararapes é fundamental para as pretensões do clube. Quem terá a missão de liderar o time coral é Fábio Cortez, auxiliar da casa, que estará na beira do campo.

O Tricolor não poderá contar com dois titulares da última partida por motivos diferentes: o zagueiro Matheus Vinícius está fora por conta do cartão vermelho recebido na última rodada, enquanto o lateral-esquerdo Alex Ruan segue fora com suspeita de fratura no braço.

O único retorno fica por conta do volante Andrey, que esteve suspenso no clássico. Ainda assim, a disputa poderá ser grande pela posição, já que o atleta foi bastante criticado em suas últimas apresentações e Pedro Favela vem recuperando espaço.

Outra dúvida está diante do esquema tático. Precisando buscar a vitória desde o início, há a possibilidade de jogar com a dupla de meias Patrick Allan e Willian Jr. de frente. Caso a formação com três atacantes seja utilizada, falta definir quem completará o trio com Renato e Quirino.

Permanência

O Jaguar é outro time que já precisou fazer troca no comando técnico da equipe. Atuando como interino na rodada passada, Alex Faustino liderou o clube no empate contra o Retrô por 1x1 e foi efetivado no cargo.

A equipe de Jaboatão chega completo para a partida, sem atletas suspensos ou lesionados. A expectativa é de manutenção da escalação que enfrentou a Fênix.

Ficha técnica



Santa Cruz: Rokenedy; Israel, Eurico, Ianson e Rodrigues (Alex Ruan); Wagner Balotelli, Andrey (Pedro Favela), Patrick Allan e Willian Jr. (Vitinho); Matheus Régis e Quirino. Técnico: Fábio Cortez

Jaguar: Igor Leonardo; Medina, Paulo Miranda, Nilson Jr. e Guilherme; Ruan Pablo, Gil Mineiro, e Jailton; Lelê, Edson Pernambuco e Ruan (Léo Magoh). Técnico: Alex Faustino

Data:28/01

Horário: 16h

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Hugo Figueiredo

Assistentes: José Daniel e Wagner Cabral

Transmissão: Canal Goat



Veja também