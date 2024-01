A- A+

Futebol Santa Cruz x Maguary tem data e horário alterados; confira Duelo válido pelo Campeonato Pernambucano saiu do dia 10 para 11 de janeiro, além de ter sido antecipado para começar às 20h, no Arruda

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) publicou nesta quarta (3) uma mudança na data e horário do jogo entre Santa Cruz e Maguary, no Arruda, pela estreia do Campeonato Pernambucano.

Antes marcado para acontecer no dia 10 de janeiro, às 21h, o duelo passou para a data seguinte, dia 11, sendo antecipado para começar às 20h e não 21h como estava previsto anteriormente.

