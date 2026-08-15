Santa Cruz x Maranhão: confira escalações e onde assistir

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Faltando três rodadas para o término da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o equilíbrio tem sido a marca registrada. Para se ter uma ideia, do Figueirense, 15º colocado, até o Inter de Limeira, líder, a diferença é de apenas sete pontos. Os donos do topo só possuem quatro a mais que a Ferroviária, em nono e primeira fora do G8 que garante vaga ao quadrangular final do acesso. Ciente de cada ponto é valioso na briga pela classificação, o Santa quer fazer valer o mando de campo para derrotar o Maranhão, neste sábado (15), na Arena de Pernambuco.

Análise

"Antes de chegar ao Santa, eu já tinha cinco jogos no Amazonas (na Série C), com uma amostragem interessante da competição. Via que não teria alguém disparando e que todos estavam vivendo um momento político e financeiro parecido. Isso equilibra tudo. Sem falar na dificuldade de propor jogo em casa. Acho que é a primeira vez que o percentual de pontos fora é mais alto do que em casa", iniciou, salientando que o apoio dos tricolores será fundamental na reta final da primeira fase.

"Os classificados serão decididos nas últimas rodadas e que bom que estamos na briga, dependendo apenas de nós. Por mérito dos jogadores, chegamos sem depender de alguém. Temos de fazer por merecer agora. As definições só devem acontecer na última rodada e precisamos de um emocional forte, contando com a ajuda do torcedor. Eles já tiveram um comportamento legal nos últimos jogos. Mesmo em dificuldade, eles não nos vaiaram, apoiando até o fim. A gente conta com essa sintonia para passar pelas adversidades, que só vão aumentar", completou.

O Santa Cruz é o sexto colocado, com 25 pontos. Uma vitória diante do Maranhão pode deixar o clube em situação mais confortável, restando posteriormente dois jogos para o término da primeira fase, contra Caxias e Anápolis.

"Que bom que temos essa oportunidade. Quando chegamos aqui, se fosse colocar o melhor cenário possível, não estaríamos nessa situação há três rodadas do fim. Já passamos por muita coisa difícil e o grupo deu respostas interessantes. Agora é retribuir o apoio que os torcedores estão nos dando. Acredito que vamos nos sobrepor diante do adversário e construir nossa vitória por mérito", projetou.

Time

Após cumprir suspensão automática diante do Botafogo-PB, o zagueiro William Alves volta a ficar à disposição da equipe. Com o retorno, fica a dúvida de quem formará a zaga ao lado de William. O Santa tem as opções de Eurico e Edson Miranda. Com relação aos reforços que desembarcaram recentemente no clube, o volante Arilson e os atacantes Cassiano e Alex Sandro devem iniciar no banco de reservas.

"Os reforços são acréscimos, chegaram bem, em condição atlética compatível. Todos eles já treinaram e estarão entre os relacionados. Vão agregar muito ao time. Não vou adiantar os 11 que vão começar para não dar essa arma ao Jerson (Testoni, técnico do Maranhão)", apontou.

No gol, o treinador do Santa também não confirmou se vai manter Rokenedy, titular contra o Botafogo-PB, ou se vai acionar Thiago Coelho ou Gabriel Souza.

"Vale para o goleiro o que vale para as demais posições. Estamos tentando achar os melhores. Isso serve para ele, Thiago e Gabriel. Os gols que tomamos não passaram por falhas dele. Foram bolas desviadas. Estão todos treinando bem e quem ficar na meta é porque fez a melhor semana, vivendo o melhor momento", concluiu.

Ficha técnica

Santa Cruz

Rokenedy; Thiago Ennes. Eurico Lima, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Vitinho e Silva; Ronald, Everaldoe Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza

Maranhão

Jean; Will, Lucão, Tibúrcio e André Radija; Vander, Rosivan e Jorge; Pimentinha, Erverson e Luís Gustavo. Técnico: Jerson Testoni

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Alisson Lima Damasceno e Janystony Rabelo de Melo

Transmissão: SportyNet

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