Série D Santa Cruz x Maranhão: confira prováveis escalações e saiba onde assistir Duelo acontece neste sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco

O Santa Cruz está a um passo de chegar à final da Série D. Mas antes disso, precisa encarar o jogo da volta contra o Maranhão, neste sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco.

O Tricolor do Arruda chega com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo, em São Luís, por 1x0. Dessa forma, basta o empate para o time recifense se garantir na final. Qualquer vitória do Maranhão por um gol de diferença levará a definição da vaga para a disputa de pênaltis.

Apesar da vantagem, o técnico Marcelo Cabo garante que o Santa Cruz vai manter a postura de buscar um novo resultado positivo.

"Temos que entender que estamos no intervalo de um jogo, então você não pode se comportar 90 minutos de uma forma, que faz 1x0 lá, e se comportar tentando segurar este resultado. Temos que ter um jogo equilibrado com a posse de bola, propor, buscar o gol. Sem a posse de bola, marcar forte, como foi uma característica da nossa equipe, como foi fora de casa", pontuou.

Estabilidade

O Santa Cruz vive um momento relativamente estável na disputa. No mata-mata, a Cobra Coral não perde há seis partidas. A última foi ainda no duelo de ida contra o Sergipe, na segunda fase da competição.

Ainda neste recorte, o desempenho defensivo do time de Marcelo Cabo chama muita atenção. Nas sete partidas até aqui, sofreu apenas cinco gols.

Os bons números passam muito pelas boas atuações individuais como as do goleiro Rokenedy e dos zagueiros William Alves e Eurico. Outro nome muito importante para o ferrolho tricolor é Wagner Balotelli, autor do gol do acesso.

Mudanças

O camisa 8 foi ausência na partida de ida contra o Maranhão por conta de uma lesão muscular, que fez ele atuar no sacrifício em vários jogos, mas agora surge como um provável retorno. Suspenso, Toty cede lugar a Yuri Ferraz na lateral direita.

Quem deve formar dupla com o novo ídolo tricolor na cabeça de área é Pedro Favela, que ganhou a posição nesta reta final de disputa. O volante pregou a necessidade de não "sentar" em cima do resultado e buscar mais uma vitória, respeitando as características do time.

“A gente não pode jogar por uma bola ou pela sorte. Temos que fazer o nosso jogo agressivo, de bola no pé, como foi durante todo o campeonato, respeitando o adversário, mas respeitando ainda mais o que a gente sabe fazer”, disse.

Retrospecto

O Maranhão tentará fazer algo que pouco fez até aqui como visitante. Em 11 partidas fora de casa, o Bode venceu apenas duas partidas.

Contudo, o último jogo longe de São Luís deixou o exemplo a ser seguido e a esperança ainda viva. No confronto da volta da rodada anterior, o Quadricolor goleou o ASA, em Arapiraca, por 3x0. A outra vitória fora foi na última rodada da fase de grupos: 1x0 contra o Altos, no Piauí.

Para visitar o Santa, o técnico Marcinho Guerreiro ainda não deve contar com todos os titulares. O zagueiro Júlio Nascimento segue em tratamento de uma pancada no pé. Caso siga fora, o técnico deve permanecer com Fernando ao lado de Keven.

No outro lado da semifinal, o Barra-SC leva importante vantagem para o jogo da volta contra a Inter de Limeira-SP, no interior paulista. A equipe catarinense venceu por 2x0 e pode perder por até um gol de diferença. A partida também será neste sábado, mas a partir das 16h.

Ficha técnica

Santa Cruz: Rokenedy; Yuri Ferraz, Eurico, William Alves e Rodrigues; Wagner Balotelli, Pedro Favela e Willian Jr.; Geovany, Renato e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo

Maranhão: Jean; Igor Nunes, Fernando (Júlio Nascimento), Keven e André Radija; Dudu, Rosivan, Vagalume e Ryan; Rafael e Clessione. Técnico: Marcinho Guerreiro.

Data: 20/09

Horário: 19h30

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Léo Simao Holanda (CE)

Assistentes: José Moracy e Eleutério Felipe Marques (ambos do CE)

VAR: Leonardo Rotondo (MG)

Transmissão: TV Metrópoles



