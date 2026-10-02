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EFETIVO Santa Cruz x Maringá: PM e PRF montam esquema de segurança e mobilidade especial Mais de mil policiais militares farão parte da segurança da partida; Arena de Pernambuco aguardo 45.500 torcedores

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) montaram um esquema de segurança e mobilidade especial para a partida decisiva do Santa Cruz contra o Maringá, neste sábado (3), às 17h, na Arena de Pernambuco.

A Cobra Coral tem o duelo válido pela 5ª rodada do Quadrangular da Série C. Em caso de empate, os tricolores vão celebrar o retorno à Série B.

A partida já tem os ingressos esgotados e deve receber 45.500 tricolores. Pela grande mobilização, as forças de segurança divulgaram o planejamento.

A Polícia Militar de Pernambuco terá 1010 policiais deslocados para a partida. A ação vai ocorrer no entorno da Arena de Pernambuco, nas vias de acessos, além de locais espalhados pela Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com o tenente-coronel Arruda, adjunto da Diretoria de Planejamento Operacional (DPO), a ação da PMPE vai ocorrer em vários pontos espalhados pela Região Metropolitana do Recife (RMR).

"Os policiais serão utilizados e lançados em toda a Região Metropolitana do Recife (RMR). Desde os bairros com a movimentação do torcedor, nos terminais integrados de passageiros, nas plataformas do metrô e nas vias que dão acesso diretamente à Arena de Pernambuco", afirmou.

O jogo do Santa Cruz ocorre em meio à Operação Eleições 2026, a maior da história do estado. O tenente-coronel Arruda reforçou que a PMPE tem efetivo suficiente para garantir a segurança.

Orientação ao torcedor

Em caso de classificação coral à Série B, a Polícia Militar orienta que não aconteça nenhuma invasão de campo.

Além da possibilidade de gerar um tumulto, o clube também pode ser penalizado.

"A gente orienta o torcedor do Santa Cruz que, caso aconteça o acesso, não invada o gramado, não entre no setor de dos jogadores. A festa da torcida fica bonita nas arquibancadas com gritos de guerra, incentivando os jogadores", completou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também está envolvida com a Operação Eleições 2026, terá 24 policiais atuando na partida do Santa Cruz, dispostos em 12 viaturas.

As fiscalizações vão ocorrer na BR-101, BR-232 e BR-408, além dos arredores do estádio.

Segundo o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal no Recife, Cláudio Andrade, o torcedor pode seguir algumas dicas para garantir a segurança na ida e retorno da Arena de Pernambuco.

"Vamos dar ênfase para mobilidade, garantindo a fluidez e, baseado nisso, a gente dá algumas sugestões para que os torcedores facilitem essa mobilidade. Evitar transitar no acostamento, evitar estacionar nas calçada, estaremos fazendo essa fiscalização também para se isso acontecer, os veículos serão notificados e recolhidos", disse.



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