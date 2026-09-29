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Santa Cruz

Santa Cruz x Maringá: Tricolor anuncia venda de ingressos para setor Norte Superior da Arena

Expectativa é que aproximadamente 45 mil tricolores marquem presença no jogo que pode garantir o acesso coral à Série B

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Torcida do Santa Cruz na Arena de PernambucoTorcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Foto: Savyo Miguel / FPF

O Santa Cruz anunciou, na noite desta terça-feira (29), a abertura da venda de ingressos para o setor Norte Superior, da Arena de Pernambuco, para o jogo contra o Maringá, agendado para sábado (3), às 17h. 

A comercialização do setor passa a ficar disponível após reunião entre a diretoria coral e o Departamento de Operação de Jogos, que envolve representantes da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e da segurança pública do Estado. 

No início da tarde desta terça, o Tricolor divulgou uma parcial de 32.500 ingressos vendidos para o jogo que pode marcar o acesso da equipe à Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, a expectativa é que aproximadamente 45 mil torcedores compareçam ao estádio em São Lourenço da Mata. 

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Tradicionalmente, a Norte Superior é reservada aos visitantes. No entanto, assim como aconteceu contra o Floresta, a tendência é que torcedores e membros da diretoria do Maringá sejam acomodados em camarotes da Arena. 

Os ingressos para o duelo podem ser comprados através do site FutebolCard

Santa Cruz x Maringá

Passadas quatro rodadas do quadrangular do acesso da Série C, o Santa Cruz lidera o Grupo B com dez pontos. Em caso de vitória ou empate o sábado, pela penúltima rodada desta fase, a Cobra Coral garante matematicamente o acesso à Segundona. Adversário do Tricolor, o Maringá é o vice-líder da chave, com sete pontos ganhos. 

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