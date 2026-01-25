A- A+

Futebol Santa Cruz x Náutico: confira escalações e onde assistir Clássico das Emoções será disputado neste domingo (25), na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano

Cobrança. Para um, a forma de manter o foco no bom momento. Para outro, o incentivo para se recuperar e não deixar os tropeços virarem uma constante. Seja maior ou menor, cada lado terá pressão. E se tem algo que a pressão faz é mexer com as emoções. Nada melhor então do que um clássico que carrega esse sentimento. Neste domingo (25), na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz recebe o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano.

Tabu

Dia 1º de março de 2020. No Arruda, o Santa Cruz bateu o Náutico por 2x0, pelo Campeonato Pernambucano. De lá para cá, quase seis anos se passaram e uma nova notícia de um triunfo coral em cima dos alvirrubros nunca mais aconteceu. Nos oito jogos seguintes, o Timbu ganhou quatro vezes, além de quatro empates.

O clássico deste domingo terá uma novidade. O Santa Cruz arcou com o custo da implementação do recurso de árbitro de vídeo - tecnologia que a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) bancará apenas a partir do mata-mata. Na arbitragem, o responsável pelo duelo será Rodrigo Pereira, eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro de 2025.

Precisando dar uma resposta imediata no torneio, o treinador do Santa, Marcelo Cabo, analisou que a partida será fundamental para as pretensões de se classificar entre os dois primeiros colocados e ir direto à semifinal.

“A gente já tem observado as virtudes do Náutico, como também as vulnerabilidades dentro do jogo e vamos tentar nos programar. Jogaremos contra uma equipe que, neste início de competição, é a que melhor está performando. Temos de estudar as melhores ações ofensivas deles, mas sem abrir mão de jogar. É um clássico e você precisa ser forte”, apontou.

“Esse jogo é fundamental para nossa pretensão de entrar no G2. É um confronto direto, um clássico, e a gente sabe a importância para nossa continuidade na competição, pleiteando ficar entre os dois primeiros para ir direto às semifinais. O clássico por si só já é importante, tem um peso especial dentro da competição e não queremos deixar o pelotão da frente escapar muito”, completou.

Expulso diante do Retrô, o volante Andrey está fora do clássico. Pedro Favela e Gabriel Galhardo são as opções para o setor.



Objetivos



No lado alvirrubro, o técnico Hélio dos Anjos elogiou o adversário e focou no objetivo de fazer o Náutico assegurar a classificação antecipada à Copa do Brasil em 2027.

“Temos um clássico difícil. Eu assisti Retrô e Santa Cruz. Para mim, em nível de competitividade, o Santa já deu uma guinada. Tenho certeza que Marcelo Cabo e sua equipe de trabalho estão tentando melhorar o clube. Os jogadores do Santa são profissionais. Tem atleta lá que gosto muito. Isso não é demagogia. Estamos esperando uma dificuldade grande. Por isso, a melhor forma de respeitar o adversário e trabalhar ao máximo para vencê-lo. Temos que sonhar com os 15 pontos porque o primeiro objetivo nosso é chegar entre os dois primeiros para alcançar a Copa do Brasil”, completou.

O Náutico é o líder do Estadual, com 12 pontos. Para o próximo jogo, o time não terá Ramon Carvalho, expulso contra o Jaguar, e nem Jonas Toró, vetado por lesão.

Ficha técnica

Santa Cruz

Rokenedy; Pedro Costa (Israel), Eurico, Matheus Vinícius e Alex Ruan (Rodrigues); Wagner Balotelli, Pedro Favela (Gabriel Galhardo), Patrick Allan e Willian Jr. (Vitinho); Renato e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

Náutico

Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Samuel, Luiz Felipe (Wenderson) e Dodô; Junior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Rodrigo Pereira. Assistentes: Karla Santana e Fernando Antônio

VAR: Gilberto Castro Jr.

Transmissão: Globo, Canal GOAT

