Futebol Santa Cruz x Náutico: confira local, horário, escalações e onde assistir Confronto será disputado na Arena de Pernambuco, nesta quarta-feira (11), às 20h, pelo duelo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano

O Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico, válido pela ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, começou com polêmicas envolvendo o "onde" e "quando". Após ser definido local e dia, e já sabendo o que vale o jogo e quem o disputa, resta descobrir como será o desfecho da história. O primeiro capítulo da construção dela acontece nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena de Pernambuco.

Santa Cruz

Após semanas conturbadas, com atuações aquém do esperado e todo imbróglio em torno da definição do mando de campo para essa partida semifinal, o Santa Cruz quer despressurizar o ambiente.

Mesmo sendo visto como azarão por parte da opinião pública, o interino Fábio Cortez afirma que, em clássicos, a disputa é mais parelha por diversos fatores.

“Clássico é detalhe. O clima é feito no jogo, a cidade fica toda preparada para isso. Acredito que é por isso que há o equilíbrio”, disse Cortez.

Dentro de campo, o Santa vive a expectativa do retorno do zagueiro Eurico ao time titular, após desfalcar a equipe nos dois últimos jogos. Além do atacante Renato, que pode iniciar a partida na vaga de Vitinho.

Um dos pontos centrais de debate no pré-jogo foi a qualidade do gramado da Arena, desgastado por conta de eventos anteriores no local. Sobre essa possibilidade interferir na partida, Cortez não fez muito caso.

“Se o gramado estiver ruim, a gente muda a forma de jogar, nos adaptamos conforme o que será apresentado. Acredito que essa mudança de local foi positiva. Prefiro estar junto aos nossos torcedores, do que estar em nossa casa [Arruda] sem tê-los apoiando”.



Náutico

A classificação direta para as semifinais do Campeonato Pernambucano, sem ser obrigado a disputar as quartas, deu ao Náutico tempo para trabalhar o entrosamento da equipe e recuperar fisicamente alguns atletas mais desgastados. Mas, ainda assim, o Timbu pode ter desfalques importantes.

O problema está na lateral direita. Tanto Arnaldo como Reginaldo se recuperam de problemas físicos e não estão confirmados. O primeiro entrou em campo contra o Vitória, no fechamento da primeira fase. Já o companheiro de posição não atua desde o confronto perante o Jaguar, na quarta rodada. A informação foi dada pelo treinador alvirrubro, Guilherme dos Anjos.

“Estamos com um certo problema na lateral, estudando a melhor opção, mas não tenho dúvidas de que vamos ter um time competitivo”, afirmou.

Caso a dupla não tenha condições de jogo, Luiz Felipe é o mais cotado para ser improvisado no setor. Na frente, quem pode voltar à lista de relacionados é o atacante Jonas Toró, recuperado de lesão muscular.

Ficha técnica

Santa Cruz

Rokenedy; Israel, Eurico (Ianson), Matheus Vinícius e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Willian Júnior e Patrick Allan; Renato (Vitinho) e Quirino. Técnico: Fábio Cortez

Náutico

Muriel; Reginaldo (Luiz Felipe), Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Junior Todinho e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Bruno Arleu (FIFA-RJ). Assistentes: Brigida Cirilo ((FIFA-AL) e Miguel Cataneo (CBF-SP)

VAR: Heber Lopes (MASTER-SC)

Transmissão: Canal GOAT, FPF TV

