Futebol

Santa Cruz x Náutico, na Arena de Pernambuco, terá uso do VAR

Pedido partiu do Tricolor, clube mandante do clássico. Arbitragem será do quadro local

VARVAR - Foto: Thomas COEX / AFP

O Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico, domingo (25), na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, terá o recurso do árbitro de vídeo. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho.

 

“No Conselho Arbitral, a Federação propôs VAR em todos os jogos, mas os clubes intermediários votaram contra para não perder receita no fundo de investimentos do campeonato. O recurso foi aprovado somente nas partidas do mata-mata. Porém, os clubes aprovaram que qualquer um poderia propor ter VAR desde que ele arcasse com os custos da tecnologia. Foi o que aconteceu. O Santa Cruz pediu e vai arcar”, afirmou o presidente.

Com relação à arbitragem, Evandro indicou que o profissional escolhido para apitar o duelo será do quadro local, sem possibilidades de um árbitro de fora ser utilizado.

“A Federação não pode pagar arbitragem de fora para o clube. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretende acabar com o envio de árbitros de fora do quadro local a partir de 2027. Se algum clube quiser solicitar isso neste ano, terá de pagar. O custo seria de R$ 70 mil e o Santa Cruz desistiu”, declarou.

