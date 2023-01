A- A+

Futebol Santa Cruz x Náutico será disputado com as duas torcidas no Arruda Informação foi confirmada pelo presidente da FPF, Evandro Carvalho

Primeiro grande confronto da temporada no futebol pernambucano, o Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico, agendado para o próximo domingo (15), às 16h30, no Arruda, contará com a presença dos torcedores dos dois clubes. Foi o que garantiu o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, em contato com a Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (9).

De acordo com o mandatário, os clássicos só voltarão a ter torcida única "se tivermos problemas", como aconteceu no embate entre Náutico e Campinense, nos Aflitos, que obrigou a FPF a adotar tal medida no ano passado. Na ocasião, membros de organizadas dois dos clubes brigaram nos arredores do estádio alvirrubro, antes da partida marcada pela Copa do Nordeste.

Sendo assim, qualquer clássico entre os clubes do Trio de Ferro em 2023, válido pelo Estadual, Copa do Nordeste ou Copa do Brasil poderá ter a presença de torcedores dos clubes envolvidos.

Em 2022, mesmo após a entidade que comanda o futebol pernambucano adotar a torcida única nos clássicos, os duelos entre Náutico e Sport, pela Série B, contaram com aficionados dos dois clubes. No primeiro deles, nos Aflitos, a FPF até tentou que apenas torcedores do time mandante marcassem presença, porém, viu o pedido ser negado pela CBF.

O confronto entre Santa Cruz e Náutico, no Arruda, será válido pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano. Antes de se enfrentarem no domingo, os rivais entram em campo neste meio de semana. Na quinta-feira (12), o Tricolor encara o Afogados, às 20h, no Arruda. Um dia antes, às 19h, o Alvirrubro recebe o Caruaru City, nos Aflitos. Ambos pelo Estadual.

